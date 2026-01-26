DETALJI UDESA U ŽELEZNIKU: Obilazio kolonu, pa izazvao DIREKTAN SUDAR - Troje teško POVREĐENO

U beogradskom naselju Železnik, u Ulici Ive Lole Ribara kod broja 7, jutros oko 6 sati časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, četiri osobe su povređene, od kojih su tri zadobile teške telesne povrede.

Direktno zakucavanje u suprotnu traku

Prema svedočenjima očevidaca sa lica mesta, do udesa je došlo usled nepropisnog preticanja. Naime, vozač jednog automobila pokušao je da obiđe kolonu vozila, ušao u traku namenjenu za suprotni smer i direktno se sudario sa vozilom koje mu je dolazilo u susret.

„Prizor je bio stravičan, začuo se jak udarac, a delovi automobila su se razleteli na sve strane“, navodi jedan od svedoka za naš portal.

Na mesto nesreće odmah su izašle tri ekipe Hitne pomoći. Četiri učesnika nezgode su hitno prevezena u Urgentni centar na dalju dijagnostiku. Prema nezvaničnim saznanjima, tri osobe imaju teške prelome i lekari se bore za njihovu stabilizaciju.

Saobraćaj normalizovan

Iako je uviđaj trajao tokom ranih jutarnjih sati, što je uzrokovalo zastoje u ovom delu Železnika, nadležne službe su uspele da uklone smrskana vozila sa kolovoza.

Saobraćaj se trenutno u Ulici Ive Lole Ribara odvija neometano i bez zastoja.

Policija je obavila uviđaj, a detaljna istraga će pokazati sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode. Još jednom se apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito u jutarnjim satima kada je smanjena vidljivost i povećana frekvencija vozila.

Autor: Iva Besarabić