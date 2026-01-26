STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U ŽELEZNIKU: Hitna pomoć zatekla dramatične scene

U naselju Železnik, u Ulici Lole Ribara kod broja 7, rano jutros dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više vozila.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, ima više povređenih osoba koje su zadobile teške telesne povrede u vidu preloma.

Na mesto nesreće su odmah po pozivu upućena tri vozila Hitne pomoći. Lekarske ekipe su na licu mesta zatekle dramatične scene, a zbog težine povreda – prvenstveno preloma ekstremiteta i grudnog koša - povređeni su hitno transportovani u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i operativne zahvate.

Vatrogasci sekli lim da dođu do povređenih

Sila udara bila je tolika da su vozila potpuno smrskana, pa se pretpostavlja da su vatrogasne jedinice morale da koriste specijalne alate kako bi izvukle povređene iz olupina. Stanovnici okolnih zgrada navode da ih je probudio stravičan prasak, a prizori smrskanih metala i medicinskih radnika koji ukazuju pomoć na samom kolovozu svedoče o ozbiljnosti udesa.

Saobraćajni kolaps u ranim jutarnjim satima

Policija je blokirala ovaj deo Ulice Lole Ribara, što je izazvalo pravi saobraćajni kolaps u Železniku tokom jutarnjeg špica.

Uviđaj u toku

Pripadnici saobraćajne policije vrše detaljan uviđaj kako bi se utvrdilo da li je uzrok nesreće neprilagođena brzina, klizav kolovoz ili treći faktor. Više informacija o stanju povređenih očekuje se u narednim satima nakon zvaničnog izveštaja iz bolnice.

Autor: Jovana Nerić