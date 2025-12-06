Lančani sudar kod Loznice: Petoro povređenih, automobil odbačen na nasip!

Na obilaznom putu kod Loznice jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, povređeno je pet osoba, od kojih je jedna zadobila teže povrede. O silini udara svedoči stanje vozila – delovi su bili rasuti po putu, a jedan automobil je odbačen na nasip.

Na lice mesta odmah su izašli policija i više vozila Hitne pomoći, koja su povređene prevezla u Zdravstveni centar gde je u toku dijagnostika. Policija je potvrdila da je jedno od vozila imalo crnogorske registarske tablice.

Uviđaj je obavljen, a prema prvim informacijama medija, uzrok nesreće najverovatnije je neprilagođena brzina.

Autor: Dalibor Stankov