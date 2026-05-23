NESTALA DEVOJČICA (12) U BEOGRADU! Ukoliko vidite ANASTASIJU FERIZOVIĆ, pozovite 192, SVAKI MINUT JE VAŽAN! (FOTO)

U Beogradu je nestala dvanaestogodišnja devojčica Anastasija Ferizović, a porodica uporedo sa nadležnim organima upućuje apel javnosti za bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u njenom pronalasku.

Prema dostupnim informacijama, Anastasija ima 12 godina i visoka je oko 155 centimetara. Porodica je nestanak zvanično prijavila policiji, koja je odmah pokrenula potragu.

Ukoliko ste videli Anastasiju ili imate bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili trenutnoj lokaciji prijavite u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 192.

Нестала у Београду девојчица Анастасија Феризовић. Молим да јавите на број +381612472034 уколико је видите! Висока око 155 цм, има 12 год.

Нестанак је пријављен полицији. pic.twitter.com/OjVLap6Jbm — Natalija Sibinić (@NBisenic) 23. мај 2026.

Autor: Jovana Nerić