Kokanović: Večeras je Evropa još jednom videla snagu srpskog jedinstva, tradicije i ljubavi prema otadžbini (FOTO)

Direktor Uprave za dijasporu i Srbe u regionu Vladimir Kokanović, večeras je svečano otvorio 28. Evropsku smotru srpskog folklora dijaspore.

- Gledajući hiljade naših ljudi, decu u narodnim nošnjama, srpske zastave i osmehe — osećao sam ponos što pripadam narodu koji, ma gde živeo, ne zaboravlja svoje korene- piše u objavi.

- Kao direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu imao sam veliku čast da u ime suorganizatora otvorim ovu veličanstvenu manifestaciju i pozdravim naš narod pristigao iz čitave Evrope- napisao je Kokanović na svom instagram nalogu.

- Posebnu snagu skupu dala su obraćanja ministra u Vladi Republike Srpske i vikarnog episkopa novobrdskog Ilariona, izaslanika Njegove Svetosti patrijarha srpskog Porfirija- piše u objavi.

- Večeras je Evropa još jednom videla snagu srpskog jedinstva, tradicije i ljubavi prema otadžbini. Živela Srbija!- napisao je on na instagramu.

Autor: Jovana Nerić