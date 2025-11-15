'DECO, VI STE NAŠI NAJLEPŠI AMBASADORI' Vladimir Kokanović u Cirihu otvorio 26. Dečju smotru srpskog folklora

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović otvorio je u Cirihu Dečju smotru srpskog folklora.

Danas sam u Cirihu imao čast da otvorim 26. Dečju smotru srpskog folklora – manifestaciju koja iz godine u godinu pokazuje koliko je naša dijaspora snažna, povezana i posvećena svojim korenima.

Ovo nije samo susret kulturno-umetničkih društava. Ovo je živi most koji povezuje generacije širom sveta – kroz igru, pesmu, muziku i nošnje koje pričaju priču naših predaka.

Naši najmlađi folkloraši danas su ponovo dokazali da je srpska tradicija u dijaspori ne samo sačuvana, već i voljena, nošena sa ponosom i prenošena na nove generacije.

Deco, vi ste naši najlepši ambasadori. U svakom koraku, svakom zvuku i svakom vezu nosite deo našeg nasleđa, i hvala vam što ga čuvate bolje nego što bismo ikada mogli da poželimo.

Posebnu zahvalnost upućujem roditeljima, nastavnicima i svima koji godinama neumorno rade da ova deca rastu uz svoju kulturu. Hvala i našim domaćinima u Cirihu na velikom trudu i gostoprimstvu.

Ovakvi dani podsećaju nas koliko je važno da budemo zajedno, da čuvamo svoje korene i da gradimo prijateljstva u zemljama koje postaju drugi dom našoj dijaspori.

Kao direktor Uprave, želim da poručim: računajte na nas. Nastavićemo da podržavamo svaki program, svaki projekat i svaki napor koji jača identitet naših ljudi širom sveta.

Autor: Iva Besarabić