Vladimir Kokanović se sastao sa predstavnicima srpskih udruženja u Švajcarskoj

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/kokanovic.vlada ||

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović tokom održao je sastanke sa predstavnicima više srpskih udruženja koja, kako je istakao, značajno doprinose očuvanju identiteta, jezika i tradicije naših građana u dijaspori

- Tokom posete našim ljudima u Švajcarskoj, imao sam privilegiju da razgovaram sa predstavnicima srpskih udruženja koja sa velikom posvećenošću čuvaju naš identitet, jezik i tradiciju daleko od Srbije - rekao je Kokanović na svom instagram profilu i dodao:

Razgovarali smo o projektima koji su već u toku, ali i o izazovima sa kojima se naše zajednice suočavaju. Poseban akcenat stavili smo na jačanje kulturnih i obrazovnih programa, dopunske nastave na srpskom jeziku, kao i na nove inicijative koje će dodatno povezati naša udruženja i omogućiti im snažniju podršku institucija.

Foto: Instagram.com/kokanovic.vlada

Uvek ističem – dijaspora nije samo važan deo našeg naroda, već i most koji nas spaja sa svetom. Zbog toga je kontinuirana institucionalna podrška jedan od mojih prioriteta. Verujem da zajedničkim radom možemo još snažnije da očuvamo naše kulturno nasleđe i da osnažimo zajedništvo koje nas je oduvek držalo na okupu.

Ovi susreti me podsećaju koliko je veza između matice i dijaspore živa, iskrena i trajna – i koliko možemo kada delujemo zajedno.

Hvala vam dragi moji prijatelji na toplom dočeku, otvorenom razgovoru i iskrenoj posvećenosti našoj zajednici - rekao je Kokanović.

Autor: Iva Besarabić

