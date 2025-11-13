Treći dan posete Francuskoj: Kokanović sa udruženjem 'Srbija' o očuvanju identiteta

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vladimir Kokanović, nastavio je treći dan posete našim sunarodnicima u Francuskoj.

Kako je objavio na svom Instagram profilu, Kokanović se sastao sa rukovodstvom Srpskog udruženja „Srbija“ u gradu Épône, koje više od dve decenije neguje tradiciju, kulturu i identitet Srba u Francuskoj.

Posebno je istakao značaj činjenice da je gradonačelnik Épônea Ivica Jović, Srbin poreklom iz Prokuplja i jedan od osnivača ovog udruženja, što predstavlja simbol povezivanja naše dijaspore.

Na sastanku se razgovaralo o unapređenju kulturne saradnje, jačanju srpskog identiteta i povezivanju bratskih gradova Épône i Prokuplja.

– Francusku i Srbiju povezuje dugogodišnje prijateljstvo, a naš cilj je da kroz projekte kulture, obrazovanja i mladih gradimo trajne veze između generacija – poručio je Kokanović.

On je zahvalio svima koji svojim radom čuvaju srpski jezik, tradiciju i kulturu širom sveta, naglasivši da Uprava ostaje posvećena podršci svakoj inicijativi koja jača veze dijaspore i otadžbine.

Autor: Dalibor Stankov