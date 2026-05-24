AKTUELNO

Društvo

Ogromne gužve u Tumanu na veliki praznik: Danas je tradicionalno presvlačenje moštiju Svetog Zosima - vernici dobijaju poseban blagoslov

Izvor: Pink.rs/Javni medijski servis, Foto: Tanjug/Jovana Kulašević ||

U manastiru Tumaneobeležava se 90 godina od obretenja moštiju svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca i deset godina od obnove velike tumanske litije i presvlačenja moštiju.

Događaj je okupio veliki broj vernika iz celog Balkana, među kojima su i oni iz Severne Makedonije i Republike Srpske.

Sveta liturgija prethodila je presvlačenju moštiju svetog Zosima, koje su obavili monasi bratstva na čelu sa igumanom manastira Tumane, arhimandritom Dimitrijem.

Potom su se vernici, koji su u litiji nosili mošti Svetog Zosima Tumanskog, uputili ka isposnici gde će mošti biti izložene do kraja dana, kako bi okupljeni mogli da im se poklone i celivaju ih.

Nakon toga, vernicima će biti podeljeni delovi stare odežde, kao poseban blagoslov.

Događaj je okupio veliki broj vernika iz celog Balkana, među kojima su i oni iz Severne Makedonije i Republike Srpske, sa nadom u ozdravljenje, duhovni mir i blagoslov.

Sveti Zosim Tumanski u Srbiju je došao u prvoj polovini 14. veka, u vreme vladavine kneza Lazara. U manastiru Tumane se i upokojio.

Autor: Iva Besarabić

#Crkva

#Molitva

#SPC

#Svetac

#Sveštenik

#običaji

POVEZANE VESTI

Društvo

U manastiru Tumane 1. juna presvlačenje moštiju svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca

Društvo

VELIKI DOGAĐAJ ZA SVE VERNIKE: U nedelju presvlačenje moštiju Svetog Zosima u manastiru Tumane

Društvo

Manastir Tumane najavio VAŽAN DOGAĐAJ: Čitaće se molitve za zdravlje, ovog dana se veruje i moli za čudo

Društvo

MANASTIR TUMANE NAJAVIO VAŽAN DOGAĐAJ! Ovog dana se veruje i moli za čudo, čitaće se molitve za zdravlje

Društvo

'Kad bolestan čovek primi Božiji blagoslov, kao da se nanovo rodio' Ovako priča iguman manastira Tumane

Društvo

NA HILJADE VERNIKA OKUPILO SE ISPRED MANASTIRA TUMANE: Prisustvuju presvlačenju moštiju Svetog Zosima