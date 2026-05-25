DANAS LETNJE TEMPERATURE! Biće i iznad 30 stepeni, a narednih dana...

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, danas će u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren dnevni razvoj oblačnosti.

Retko je moguća pojava kratkotrajne kiše. Vetar će biti slab do umeren, severnog i severozapadnog pravca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 31 °C, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

Do kraja maja u većini krajeva očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. Lokalni razvoj oblačnosti može povremeno usloviti veoma retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, ali će to biti krajnje izolovani slučajevi. Maksimalne temperature u utorak (26.05.) i sredu (27.05.) biće između 29 i 33 °C, nakon čega se očekuje blagi pad temperature.

Autor: S.M.