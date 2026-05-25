SPREMITE SE ZA PAKLENE TEMPERATURE: Ovakav kraj maja niko nije očekivao

Vrućina je krenula već od jutros! Ko je išao na posao posle 7,8 ujutru, to je sigurno i osetio.

Danas će u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoј dnevne oblačnosti, koјa kratkotraјnu kišu može usloviti kao veoma retku poјavu u drugom delu dana, najavio je RHMZ. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Naјviša temperatura kretaće se od 26 do 31 stepen.

Do kraјa maјa (26 - 31.05.) u većini mesta biće veoma sunčano i toplo. Lokalni razvoј oblačnosti sa poјavom kratkotraјne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka (kraјnje izolovana) poјava.

Maksimalne temperature u utorak (26.05.) i sredu (27.05.) biće paklene, od 29 do 33 stepena, a zatim u manjem padu, najavio je RHMZ.

Autor: S.M.