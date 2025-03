VREME JE ZA IGRU ISTINE! Aleksandra Jakšić otkrila ko je najviše razočarao u rijalitiju (VIDEO)

Svađa je već krenula!

Na adresu imanja rijalitija "Farma" stiglo je pismo u kome su učesnici obavešteni da je trenutak za "Igru istine".

Igru istine je ovoga puta započeo ovonedeljni gazda Boža Džons.

- Pitanje za Aleksandru Jakšić. Ko te je u poslednje dve nedelje na Farmi najviše razočarao? -pitao je Boža.

- Mnogi su me začorali, pretpostavljam da sam i ja razočarala neke. Razočarala me je Babejićka, od nje ću početi. Znala sam da mnogo spletkari i laže, zbog nekih svojih ciljeva zna da ukanali nekoga drugog. Nebitan je lik sve u svemu. Često čujem od nekih kako me čeka haos napolju, a ništa strašno nisam uradila -rekla je Aleksandra.

- Ako sam toliko nebitna zašto pričate stalno o meni -rekla je Aleksandra.

- Stefan i ja smo pričali u krevetu, a ona je prenela strašne stvari, da smo se vatali i imali se*s. Sve te lažne priče su potekle upravo od nje -rekla je Aleksandra.

Autor: Iva Besarabić