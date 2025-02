VREME JE ZA IGRU ISTINE! Elena nazvala Božu psihopatom, Sneža otkrila da je Lakić ZALJUBLJEN u nju (VIDEO)

Šok!

Došlo je vreme da učesnici "Farme" odigraju još jednu "Igru istine", a ovoga puta, igru je započeo Boža Džons.

- Imam pitanje za Elenu. Da li smatraš da sam zaslužio da se ponašaš prema meni kao da sam monstrum i nasilnik i da pričaš po ćoškovima kako sam psihopata i kako zbog toga nećeš da spavaš u štali gde spavam i ja? -pitao je Boža.

- Nisam rekla da si monstrum, ali da jesi psihopata i uhoda. Šta sam sve preživela od tebe za ova četiri meseca, šta si mi sve izgovorio, to ne mogu da zaboravim. Imam svoj stav i neću spavati u štali. Ti i ja više nemamo nikakvu komunikaciju i to je to -rekla je Elena.

- Pitanje za Snežanu. Reci mi, da li je Lakić zaljubljen u tebi i da li si ti zaljubljena u Lakića? -pitala je Elena.

- Sram vas bre bilo, čovek je oženjen, a toliko imate godina -rekla je Lili.

- Da, mislim da se Nikola Lakić zaljubio u mene. U depresiji je svaki put kada nismo dobri i hoće da ide kući kako bi pobegao od mene. Ja nisam zaljubljena u njega, ali mi prija njegova pažnja -rekla je Sneža.

- Nije ti ovo Elita, nisi ti Miona, a nisam ni ja Ša -rekao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić