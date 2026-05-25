Đedović Handanović: Država omogućila građanima jednostavnije i brže podnošenje zahteva za status energetski ugroženog kupca preko platforme eUprava

Građani Srbije od sada će moći da elektronskim putem, preko platforme eUprava, da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

„Ovom novom elektronskom uslugom građanima smo omogućili da na najjednostavniji mogući način, za svega nekoliko minuta, bez odlaska na šaltere i opštinske službe, podnesu zahtev za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca. Naš cilj je da država bude servis građana i da im olakšamo pristup pravima koja im pripadaju, uz što manje administracije i gubljenja vremena“, izjavila je ministarka.

Uvođenjem ove usluge nastavlja se digitalizacija javne uprave i unapređenje dostupnosti i lakšeg ostvarivanja statusa energetski ugroženog kupca u Republici Srbiji.

Status energetski ugroženog kupca omogućava domaćinstvima koja ispunjavaju propisane uslove da ostvare pravo na umanjenje mesečnih računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju u iznosu od 20 do 60 odsto.

Usluga je namenjena građanima Republike Srbije koji su registrovani korisnici Portala eUprava, a koji žive u samačkom domaćinstvu ili višečlanoj porodici i koriste prava na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i građanima koji ispunjavaju uslove u pogledu ukupnih prihoda i primanja propisanih Uredbom o energetski ugroženom kupcu. Postupak podnošenja zahteva u potpunosti je digitalizovan.

Korisnici se prijavljuju na Portal eUprava korišćenjem elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, nakon čega pokreću uslugu „Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca“, popunjavaju elektronski obrazac i prilažu neophodnu dokumentaciju.

Nakon uspešno podnetog zahteva, korisnici dobijaju obaveštenje putem imejla, dok status predmeta u svakom trenutku mogu pratiti u sekciji „Pregled podnetih zahteva“.

U okviru postupka, nadležni organi jedinica lokalne samouprave neophodne podatke pribavljaju po službenoj dužnosti uvidom u relevantne državne evidencije i registre, čime se dodatno smanjuje potreba za dostavljanjem dokumentacije u papirnoj

formi.

Elektronska usluga dostupna je tokom cele godine na portalu eUprava, a građani detaljna uputstva o registraciji i prijavi na Portal eUprava mogu pronaći na samom portalu.

Autor: Jovana Nerić