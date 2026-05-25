KOLAPS U ZAPADNOJ SRBIJI: Pukla džinovska cev, pet gradova i opština ostalo bez vode! Otkrivena greška?

Usled velikog kvara i pucanja glavne cevi na cevovodu regionalnog vodosistema Rzav, osim Čačka i Arilja bez vode su ostali i građani Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca.

Kvar na regionalnom vodosistemu "Rzav" dogodio se u mestu Gorobilje i u pitanju je ozbiljan kvar na betonskoj cevi velikog prečnika. Prema rečima nadležnih ekipe su odmah izašle na teren i već uveliko rade na trajnom rešavanju problema kako bi se vodosnabdevanje što pre normalizovalo.

- Radi se o betonskoj cevi prečnika metar i dvadeset koja je pukla pod pritiskom, i to nije prvi put. U toku su obimni radovi na zameni, postavićemo čeličnu cev koja je daleko otpornija i jača. S obzirom na to da nije prvi put, struka smatra da je najverovatnije problem nastao još prilikom izgradnje vodosistema, odnosno zbog greške u projektovanju. Razumem da će četiri opštine imati problem i učinićemo sve da do srede ujutru sve bude završeno i da voda ponovo krene. Uradićemo sve da problem bude trajno rešen - kazao je za RINU direktor JKP "Rzav" Arilje Matija Bratuljević.

Prema njegovim rečima, radovi se odvijaju bez prekida, a na terenu je angažovana teška mehanizacija i više ekipa koje pokušavaju da što pre zamene oštećeni deo sistema i trajno ojačaju najkritičniju tačku na mreži.

Građani u četiri opštine tokom dana suočavaju se sa otežanim vodosnabdevanjem, dok nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode do završetka radova.

Iako je reč o ozbiljnoj havariji, iz JKP "Rzav" poručuju da je prioritet da sistem bude stabilniji i sigurniji nego ranije, kako bi se izbegli novi prekidi i problemi koji su se godinama ponavljali upravo na ovom delu trase u Gorobilju.

Autor: S.M.