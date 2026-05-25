Svi rejtinzi pali pred emocijama: Održana premijera predstave 'Rejting tajm' Darka Bajića u Teatru Humanosti

Predstava rađena u produkciiji Fondacije Mozzart.

U vremenu kada se gotovo sve meri brojkama, klikovima i virtuelnim ocenama, jednapozorišna premijera uspela je da učini ono što je danas najteže – da publiku zaustavi,podstakne na razmišljanje i probudi emociju. U Teatru Humanosti Fondacije Mozzartpremijerno je izvedena predstava „Rejting tajm“, sa rediteljskim potpisom Darka Bajića,nastala u produkciji Fondacije Mozzart. Nakon premijernog izvođenje predstava je pokazalada njen pravi rejting ne određuju algoritmi, već utisci koje publika nosi sa sobom po izlasku iz sale.

Na sceni su ovu aktuelnu i snažnu priču oživeli glumci Ana Franić, Srđan Karanović, TamaraŠustić i Darija Vučko. Nastala u produkciji Fondacije Mozzart, a po tekstu Mirjane Ojdanićpredstava „Rejting tajm“ ne ostavlja publiku ravnodušnom, već je poziva da razmišlja,preispituje i oseća. Reditelj Darko Bajić ističe da je predstava nastala iz potrebe da seprogovori o vremenu u kojem su tradicionalne vrednosti ustupile mesto novim, čestonametnutim kriterijumima uspeha i prihvaćenosti.

„Razoreni sistem vrednosti, u vremenu globalizacije i tranzicije zamenio je rejting, koji kaonekakav bezimeni vrhovni sudija na društvenim mrežama i medijima uspostavlja ne samonove vrednosti već ima zloslutnu nameru da uspostavi vrednosti naših života.“

Kroz dve povezane priče smeštene u savremeni Beograd, „Rejting tajm“ prati ljude kojipokušavaju da zadrže sopstveni glas unutar sistema koji od njih traži poslušnost. Na kraju,kako objašnjava Bajić, predstava postaje slika sveta u kome granica između istine i laži,stvarnosti i režije gotovo nestaje, ostavljajući publici važno pitanje – da li smo uspeli dasačuvamo autentično iskustvo za buduće generacije.

Da je upravo dijalog sa publikom ono što pozorištu daje smisao, smatra i glumica Ana Franić,koja veruje da prava vrednost predstave počinje tek nakon spuštanja zavese.

„Volim kad god se govori o nekoj predstavi, znači da je imalo o čemu da se govori, najgore jekada se o nekoj predstavi ćuti. Pozorište uvek postoji u sećanju onih koji su ga gledali, to nijenasnimljeno na traci, tako da se nadamo da će publika posle ove naše predstave pričati, doćiponovo da pogleda.“

Ona posebno ističe značaj humanitarnog karaktera Teatra humanosti Fondacije Mozzart ičinjenicu da umetnost može biti i način da se pomogne drugima.

„Vi ste spojili lepo i korisno, a jedini i pravi suštinski smisao je u davanju jer postojimoonoliko koliko dajemo. Jako mi je žao što decu moramo da lečimo SMS porukama, ali lepo jekada spojimo sa jedne strane one kojima je pomoć potrebna, a da sa druge strane dobijunešto lepo za uzvrat. I onda mi kao pozorište učestvujemo u jednoj lepoj humanoj misiji.“

Za glumca Srđana Karanovića, premijera je bila potvrda jednog skladnog i inspirativnogprocesa rada, čiji su rezultati već prepoznati i od strane publike.

„Najlepše je kada se posao završi i budemo zadovoljni. Ja jesam zadovoljan jer smo imalijedan lep proces stvaranja, čak i suviše lagan. Publika je lepo reagovala i vrlo smo zadovoljnisa postignutim.“

Ipak, kako kaže, najvažnije je ono što publika ponese sa sobom nakon predstave.

„Najbolje je da razmišlja, da nam dobacuje svoje utiske. Danas sve mora izgleda da buderejting, a ja se nadam da ima dovoljno provokativnih tema za publiku i da je najbolja reklamaod usta do usta.“

Karanović nije krio zadovoljstvo ni zbog saradnje sa Fondacijom Mozzart i konceptom TeatraHumanosti, za koji smatra da bi trebalo da posluži kao primer i drugima. Emociju kaonajvažniji element predstave posebno naglašava glumica Tamara Šustić, koja ističe da joj jeigranje u ovom komadu donelo posebnu ispunjenost.

„Jako sam srećna jer igram u jednoj dobroj predstavi, ispunjena sam i svaki put će mi bitiradost da igram ovu predstavu.“

Prema njenim rečima, upravo sposobnost pozorišta da probudi empatiju i vrati publikusopstvenim osećanjima čini ovu predstavu posebno važnom.

„Ovo je jedna emocija i svi koji su je do sada pogledali su izašli sa nekom emocijom. Mislimda je važno da pozorište danas budi empatiju i emocije jer malo zaboravljamo na njih.Predstava govori o nekim istinama o kojima danas slabije pričamo i zato mislim da je važnajer je iskrena i puna emocija.“

Sličan utisak deli i glumica Darija Vučko, koja premijeru vidi kao vrhunac jednog pažljivograđenog i intimnog procesa.

„Drago mi je što je taj neki naš intimni i nežni proces pun ljubavi doživeo svoj vrhunac i štosmo to podelili sa publikom. Za dobar rejting u pozorištu je važno ono sa čim publika izađenakon predstave iz sale, a mislim da je publika glavna za naš rejting.“

JEDNA SMS PORUKA - JEDNA KARTA

U teatru humanosti Fondacije Mozzart u Cara Dušana 35 na Dorćolu ulaznica je jednahumanitarna SMS poruka. Ovog meseca za sve predstave na repertoaru teatra humanosti jeporuka za lečenje Elene Nikolić 1901 na 3030. Sve dodatne informacije možete naći nainstagram profilu Fondacije Mozzart.

Autor: Jovana Nerić