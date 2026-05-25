ŽIVOT NEMA REPRIZU! Hitno upozorenje spasilaca pred kraj školske godine: Maturanti, ne radite OVO, jedan nepromišljen trenutak može dovesti do tragedije!

Udruženje spasilaca na vodi Srbije apelovalo je danas na sve građane, povodom početka toplijih dana i perioda završetka školske godine, kada veliki broj mladih, a posebno maturanata, organizuje proslave na otvorenom, da vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne traže osveženje na neuređenim i neobezbeđenim kupalištima, prenosi novinska agencija Tanjug.

Udruženje u saopštenju navodi da se, nažalost, upravo tokom prvih toplih dana svake godine beleži najveći broj nesreća i tragičnih utapanja, najčešće zbog precenjivanja sopstvenih sposobnosti i neodgovornog ponašanja.

Temperaturni šok i mutna voda: Kupanje pre sezone je ogroman rizik!

Spasioci posebno upozoravaju da kupanje na rekama, jezerima i drugim otvorenim kupalištima na kojima sezona još nije zvanično počela predstavlja ozbiljan rizik za život.

"Injekcija hladne vode: U ovom periodu godine temperatura vode je i dalje niska, što može izazvati temperaturni šok, grčeve i gubitak kontrole u vodi čak i kod osoba koje dobro plivaju. Dodatnu opasnost predstavljaju nagle promene dubine, muljevito dno i odsustvo spasilačke službe koja bi mogla da reaguje u kritičnim trenucima", navodi se u hitnom saopštenju.

Apel maturantima: Bezbednost mora biti važnija od dokazivanja!

Udruženje je uputilo direktan apel maturantima i svim mladim ljudima da slavlje i druženje ne pretvore u tragediju.

Birajte isključivo uređena kupališta i poštujte jasna pravila bezbednosti.

Nikako ne ulazite u vodu pod dejstvom alkohola i ne precenjujte svoje mogućnosti.

Bezbednost mora biti važnija od trenutnog izazova i dokazivanja pred društvom.

"Život nema reprizu, a jedan nepromišljen trenutak može imati nesagledive posledice", zaključuje se u saopštenju Udruženja spasilaca na vodi Srbije, koje ostaje posvećeno edukaciji i prevenciji, sa ciljem da ovo leto protekne bez izgubljenih života!

Autor: D.S.