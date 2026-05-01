AKTUELNO

Društvo

VAŽNO UPOZORENJE MUP NA 1. MAJ: Ovo važi za celu Srbiju!

Izvor: Tanjug, Foto: MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na sve koji odluče da prvomajske praznike provedu u prirodi, da budu oprezni prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom.

Paljenje vatre dozvoljeno je isključivo na posebno obeleženim i obezbeđenim mestima, objavio je MUP na društvenoj mreži Instagram.

IZ MUP-a podsećaju građane da ne zaborave da ponesu vodu, kako bi mogli da ugase vatru nakon korišćenja, ili sprečili širenje početnog požara.

Iz MUP-a podsećaju da je, prema Zakonu o zaštiti od požara, strogo zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, smeća i strnjike na otvorenom prostoru.

Za nepoštovanje propisa predviđene su visoke novčane kazne - i za fizička i za pravna lica.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije biće prisutni na izletištima širom zemlje.

Tu smo da reagujemo - ali i da vam pomognemo, ako vam zatreba, naveo je MUP.

Iz MUP-a još jednom podsećaju da se požari na otvorenom mogu proširiti za samo nekoliko minuta i ugroziti živote, zdravlje i imovinu.

Zato budite odgovorni. Uživajte u prirodi - ali je čuvajte, ističe MUP.

Autor: A.A.

#1. maj

#MUP

#Srbija

#Upozorenje

