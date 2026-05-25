PRONAĐENA NESTALA BEOGRAĐANKA: Evo gde se nalazila Tijana za kojom je policija tragala danima!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Društvene mreže ||

T.D. (35), koja je nestala pre nekoliko dana u Beogradu i za kojom se intenzivno tragalo, uspešno je pronađena, potvrdila je njena majka za medije.

Kako je zvanično potvrđeno, devojka je pronađena živa i zdrava kod svoje drugarice, čime je okončana višednevna potraga koja je podigla javnost na noge.

Podsetimo, T.D. je poslednji put viđena u iznajmljenom stanu u naselju Leštane iz kog se iseljavala, nakon čega joj se izgubio svaki trag na putu ka bolnici gde je trebalo da preuzme redovnu terapiju. Nakon što se danima nije javljala na telefon, zabrinuta majka je slučaj prijavila policiji i uputila javni apel, koji je srećom imao pozitivan ishod.

Autor: D.S.

