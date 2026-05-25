NESTALA TIJANA DONČIĆ (35) IZ BEOGRADA: Krenula po terapiju, pa joj se izgubio svaki trag! (FOTO)

U Beogradu je nestala Tijana Dončić (35), a njena majka Jasmina strahuje od najgoreg scenarija. Kako navodi zabrinuta majka, nestanak je zvanično prijavljen policiji, a porodica apeluje na javnost za bilo kakvu informaciju.

Tijana ima crnu kosu do ramena, izraženo pune usne i upečatljive tetovaže na slepoočnici i po telu. Pretpostavlja se da u trenutku nestanka na sebi ima farmerke.

Krenula u bolnicu, pa joj se izgubio svaki trag

Poslednji put viđena je u iznajmljenom stanu u naselju Leštane, iz kog se iseljavala uz pomoć bivšeg partnera. Nakon toga, krenula je ka Drajzerovoj ulici kako bi podigla redovnu terapiju.

"Moje Tijane nema već pet dana! Ne znam gde je ni da li je dobro. Ona jeste problematična, u smislu da je konzumirala opijate i alkohol, ali nikada se nije desilo da mi se ne javlja na telefon ni jedan, a ne pet dana. Pomišljam na najgore", izjavila je majka Jasmina za Kurir.

Majka je otkrila da se čula sa ćerkom dok je išla ka bolnici, ali je sat i po vremena kasnije devojka postala potpuno nedostupna i od tada joj se gubi svaki trag.

"Družila se sa opasnim ljudima, ne smem sama da proveravam"

Jasmina ističe da je Tijana u poslednje vreme ušla u loše društvo, zbog čega se plaši za bezbednost ostatka svoje porodice.

Sumnjivi kontakti: Tijana se poslednjih mesec ili dva družila sa sumnjivim ljudima i okorelim zavisnicima.

Strah od najgoreg: Majka naglašava da ne sme sama da istražuje njeno društvo, već je apelovala na policiju da ih proveri.

Plašim se zločina ili predoziranja: "Mnogo se plašim da joj neko nije nešto uradio, ili da se slučajno nije predozirala, mada je delovala prilično trezveno i normalno preko telefona", objašnjava majka i dodaje da njena ćerka nikada ranije nije prekidala kontakt, već bi uvek našla način da se javi.

Porodica moli sve građane da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o Tijani Dončić to odmah prijave policiji.

Autor: D.S.