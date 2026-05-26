PRVI TALAS VRUĆINA STIŽE U SRBIJU Temperatura ide do 32 stepena, a meteorolozi upozoravaju na pljuskove sa grmljavinom AKTIVIRAN NARANDŽASTI METEO-ALARM

U Srbiji u utorak sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 10 do 19, a najvišom od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni.

U Srbiji se do kraja maja očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 32 stepena, dok meteorolozi upozoravaju na moguće lokalne pljuskove, grmljavinu i kratkotrajno osveženje krajem meseca.

Do kraja maja u Srbiji se u većini krajeva očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz veoma retku pojavu lokalnih pljuskova i kratkotrajne kiše sa grmljavinom. Maksimalne temperature početkom nedelje kretaće se od 29 do 32 stepena, a potom će uslediti blagi pad, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

- To je, hajde da kažemo, jug Banata, pa zatim Šumadija, Pomoravlje i dalje ka istoku i jugoistoku Srbije. Kasnije popodne, a i sutra, jugozapad i jug Srbije, Vojvodina, Podrinje i Beograd uglavnom neće imati značajnijih pojava, a i ako ih bude, biće kratkotrajne- rekao je Nedeljko Todorović, meteorolog za Kurir.

Ti pljuskovi su izolovani, što znači da neće biti masovna pojava sa velikim količinama padavina kao u prethodnom periodu kada je pala veća količina kiše, što je i bilo korisno zbog suše - rekao je Todorović.

Blagi porast temperatura i povratak letnjih vrednosti

Ovo upozorenje se odnosi na lokalne količine padavina, uglavnom preko 10 mm, što može biti 10, 15 ili 20 mm. To nisu ekstremne vrednosti, zbog čega su izdata žuta i narandžasta upozorenja. Ujedno, postoji i mogućnost grmljavine, koja može biti potencijalno opasna, pa je reč o umerenom upozorenju za građane, naveo je.

- Prognoza ne može ići u velike detalje tako unapred, ali u narednim danima očekuje se blagi porast temperature. Oko 26. i 27. maja maksimalne vrednosti približiće se 30 stepeni, što još nismo imali ove sezone. Zanimljivo je da se prvi 30. stepen u Beogradu u proseku javlja oko 28. maja, tako da sve ide u skladu sa klimatskim obrascem. Biće uglavnom sunčano i toplo, uz povremene lokalne pljuskove koji nisu neuobičajeni za maj.

Kako je Todorović najavio, stiže nam kratkotrajno osveženje krajem maja uz lokalne pljuskove, nakon čega se očekuje povratak stabilnijeg i toplijeg vremena, u skladu sa uobičajenim sezonskim obrascem.

- Oko 28. i 29. maja očekuje se kratkotrajno osveženje od 3 do 5 stepeni, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, ali to je još uvek daleko za preciznije prognoze. Posle toga ponovo ide blagi porast temperature, tako da ulazimo u tipično majsko vreme, a jun već predstavlja letnji mesec po klimatološkim kriterijumima.

Što se padavina tiče, april je bio sušan, maj je u nekim delovima dostigao prosečne vrednosti, dok će u Beogradu verovatno ostati manjak. Inače, maj i jun su najkišovitiji meseci u godini.

- Izraz "pakleno leto" je više medijski termin. Leto kod nas uvek bude toplo, pitanje je samo smene toplih i svežijih perioda sa pljuskovima i grmljavinom. Jun retko kada prođe bez padavina, pa su pljuskovi i nepogode česta pojava.

Teško je unapred precizno govoriti o intenzitetu, ali statistički gledano, odstupanja uvek postoje iz godine u godinu. S obzirom na to da je za Šumadiju aktiviran narandžasti meteo alarm, to u praksi znači da se očekuju lokalni pljuskovi sa količinom padavina većom od 10 milimetara u kratkom periodu, što može pasti i za 15 ili 20 minuta.

Cela Srbija u žutom

Za danas je takođe na snazi žut meteoroalarm na teritoriji cele Srnije zbog visokih temperatura za ovo doba godine.

Za sredu RHMZ najavljuje u toku dana u planinskim predelima južne Srbije, a uveče i tokom noći tek ponegde i u ostalim regionima retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

- Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, krajem dana u Vojvodini jak. Najniža temperatura od 11 do 18, a najviša od 29 do 32 stepena.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, takođe nakon 3. juna najavljuje nestabilnije i malo svežije vreme sa temperaturama oko proseka.

- Posle 3. juna uz nešto jači uticaj Atlantika malo svežije i nestabilnije uz češću pojavu lokalnih pljuskova, ali se za sada ne očekuje jače pogoršanje isto kao što se ne očekuje jače otopljenje i prvi nalet vrućina sa temperaturama od 31 do 36 se verovatno očekuje posle 20. juna, dakle, nešto kasnije nego što smo navikli u ranijim godinama - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Glavno obeležje juna će biti relativno mala količina padavina uz lokalna pozitivna odstupanja zbog jačih lokalnih pljuskova ili vremenskih nepogoda. Ceo jun će najverovatnije biti barem malo topliji od proseka, ali ne i jako topao.



Autor: Jovana Nerić