Idete kolima u Grčku? Zbog ovog znaka možete ostati bez vozačke 30 dana i platiti kaznu kazna čak 350 evra

Grčka pojačava kontrole saobraćaja: nepoštovanje znaka za ustupanje prvenstva prolaza može vas koštati 350 evra i vozačku dozvolu.

Ako u narednom periodu putujete automobilom u Grčku, imajte na umu da su pored pooštrenog zakona o bezbednosti saobraćaja, Grci pojačali i kontrole na određenim saobraćajnicama pred turističku sezonu, a sve u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Za nepoštovanje jednog znaka na raskrsnici ili kružnom toku, na koji se često i ne obraća pažnja, kazne su drakonske, ali ne samo novčana u stotinama evra, oduzima se i vozačka dozvola - i to na mesec dana!

Naime, Grčka je nedavno preduzela značajne mere da ograniči opasno ponašanje u saobraćaju, pojačavajući policijski nadzor i pooštravajući kazneni okvir za one koji krše osnovna saobraćajna pravila.

Novi Zakon o bezbednosti drumskog saobraćaja takođe igra važnu ulogu u ovim naporima je su uvedene veće kazne i strože sankcije za prekršaje koji se smatraju posebno opasnim za bezbednost na putevima, piše na grčkom sajtu Carandmotor.

Najveći fokus je na najopasnijim i najčešćim prekršajima, kao što su prekoračenje brzine, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, prolazak kroz crveno svetlo i nepoštovanje znaka "stop".

Mnogi vozači ovaj znak previde

Međutim, posebna pažnja sada se pridaje još jednom osnovnom saobraćajnom znaku - za ustupanje prvenstva prolaza, koji se svakodnevno viđaju u saobraćaju, ali mnogi vozači ne obraćaju dovoljno pažnje na njega.

Reč je o znaku za ustupanje prvenstva prolaza koji je karakterističnog izgleda. Na raskrsnici na kojoj je postavljen, ovaj znak označava naredbu vozaču da mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem kojim on nailazi.

Znak je prepoznatljiv po svom obliku (obrnuti trougao) i boji i predstavlja ključni deo sistema saobraćajnog obeležavanja, jer definiše ko ima pravo prvenstva prolaza na raskrsnici.

Kazna 350 evra i oduzimanje vozačke

Drugim rečima, kada vozač naiđe na znak za ustupanje prvenstva prolaza, to znači da na raskrsnici ispred njega mora dati prednost vozilima koja se kreću glavnim putem.

U slučaju nepoštovanja ovog znaka, novi Zakon o drumskom saobraćaju u Grčkoj predviđa kaznu od 350 evra, kao i oduzimanje vozačke dozvole i registarskih tablica na period od 30 dana, piše na sajtu Carandmotor.



Autor: Jovana Nerić