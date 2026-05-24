BUDITE OPREZNI UKOLIKO PUTUJETE U GRČKU SA DECOM: Zbog jedne navike u automobilu možete ostati bez dozvole i 1.500 EVRA

Ako putujete u Grčku sa decom, morate znati da možete dobiti kaznu i do 1. 500 evra ako neko puši u vašem automobilu dok je unutra dete mlađe od 12 godina.

Kazna se piše osobi koja puši, ali i vozač snosi posledice i ostaje bez dozvole ukoliko nije sprečio pušenje u prisustvu deteta.

Zakon važi čak i ako je prozor otvoren ili vožnja traje kratko. Grčke vlasti ovo strogo kontrolišu jer se zakon odnosi na zaštitu dece od pasivnog pušenja.

U Grčkoj su već nekoliko godina na snazi stroge kazne za sve koji puše u automobilu dok se u vozilu nalazi dete mlađe od 12 godina. Mnogi naši vozači nisu obavešteni o ovom pravilu, ali kazne su veoma visoke i primenjuju se bez izuzetka - kako na vozače, tako i na putnike.

Ovo pravilo je deo šireg zakona o zabrani pušenja koji je uveden kako bi se deca zaštitila od pasivnog pušenja i štetnih materija u zatvorenom prostoru.

Kolike su kazne?

Ako vozač ili putnik puši u vozilu u kome se nalazi dete mlađe od 12 godina, propisane su sledeće kazne:

• 1.500 evra – kada se prekršaj dogodi u privatnom automobilu

• 3.000 evra – ako je u pitanju službeno vozilo

U oba slučaja, vozaču se dodatno izriče mera oduzimanja vozačke dozvole na jedan mesec, bez obzira na to ko je zapravo pušio.

Ko snosi odgovornost?

Ono što mnoge iznenađuje jeste da:

• Kazna se piše osobi koja puši, ali

• Vozač snosi posledice i ostaje bez dozvole ukoliko nije sprečio pušenje u prisustvu deteta.

Autor: Iva Besarabić