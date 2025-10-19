AKTUELNO

Svet

KAZNIO GA ZBOG NEČEGA ŠTO NIJE MOGAO NI DA SANJA! Najbizarnija odluka saobraćajca, pazite da vam se ne desi isto

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

U Nemačkoj možete dobiti kaznu do 200 evra i zabranu vožnje ako tokom vožnje uključite grejanje sedišta preko ekrana osetljivog na dodir.

Ako uključite grejanje sedišta preko ekrana osetljivog na dodir tokom vožnje, mogli biste platiti kaznu do 200 evra, a u nekim slučajevima i izgubiti vozačku dozvolu na mesec dana.

Grejanje sedišta je spas za mnoge ljude u hladnim danima, ali njegova nepažljiva upotreba može imati skupe posledice.

U Nemačkoj je, prema zakonu o saobraćaju, zabranjeno korišćenje elektronskih uređaja tokom vožnje na način koji odvlači pažnju i ugrožava bezbednost u saobraćaju.

Ovo se odnosi i na grejanje sedišta ako se njime upravlja preko ekrana osetljivog na dodir ili sličnih kontrola.

Vozač kažnjen sa 200 evra i zabranom vožnje zbog korišćenja ekrana osetljivog na dodir

U jednom konkretnom slučaju, Viši regionalni sud u Karlsrueu potvrdio je kaznu od 200 evra i jednomesečnu zabranu vožnje za vozača koji je pokušao da uključi brisače preko ekrana osetljivog na dodir tokom vožnje. Kao rezultat toga, izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Sud je presudio da korišćenje ekrana osetljivog na dodir tokom vožnje odvlači pažnju isto kao i korišćenje mobilnog telefona.

Grejanje sedišta? Samo pre nego što počnete da vozite

Stručnjaci savetuju da podesite sve funkcije koje podrazumevaju korišćenje ekrana ili elektronike, uključujući grejanje sedišta, pre nego što počnete da vozite. Na taj način izbegavate rizik od kazne i osiguravate veću bezbednost u vožnji.

Autor: S.M.

#Kazna

#Nemačka

#Policija

#Saobraćaj

#grejanja

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

NE IGNORIŠITE AKO VAM SE VOLAN TRESE TOKOM VOŽNJE! Postoji jednostavno rešenje, samo ako reagujete na vreme

Društvo

PSOVANJE U SAOBRAĆAJU MOŽE DA VAS KOŠTA DO 100.000 DINARA! Udarac po džepu nije najgore što može da vam se desi!

Hronika

NESREĆA NA PUTU IZ OBRENOVCA: Otpala guma na kamionu, vozač sleteo sa puta, uspeo da se zaustavi tek POSLE 100 metara!

Svet

ČOVEK NAGAZIO GAS, PA OSTAO BEZ VIŠE OD 20.000 EVRA: Ovo ne sme nikome da se desi, a zbog jedne greške ga još žešće udarili po džepu

Hronika

SEDMORO ZAVRŠILO IZA REŠETAKA ZBOG DROGE I ALKOHOLA: Među njima i devojka koja je izazvala udes!

Društvo

PRE NEGO ŠTO UPALITE GREJANJE Jedna caka sačuvaće vam novac u džepu i doneti manji račun za struju