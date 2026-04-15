ZBOG PRAVILA 'DVE SEKUNDE' MOŽETE OSTATI BEZ DOZVOLE I STOTINA EVRA Ako putujete u OVU zemlju za Prvi maj, dobro obratite pažnju

Približavaju se prvomajski praznici i nova je prilika da se nekud otputuje. Ako se odlučite da putujete automobilom u Grčku i posetite, recimo, jednu od omiljenih i najbližih destinacija Srba - Solun, morate da budete upoznati i sa novim Zakonom o saobraćaju u Grčkoj, da vas to ne bi skupo koštalo, i u prenesenom i u bukvalnom značenju. Jedan od propisa odnosi se na dozvoljeno rastojanje između vozila u saobraćaju. Da li znate koliko ono treba da bude kako ne biste bili novčano kažnjeni ili oduzimanjem dozvole?

Ne samo da je opasno, već je i kažnjivo ne održavati propisano rastojanje od vozila koje je ispred vas. Takozvani "tailgating" (vožnja suviše blizu drugog vozila) ipak je svakodnevna pojava kod mnogih vozača.

Vozač ne vidi rizik na vreme

U Grčkoj, gde veliki broj vozača često zanemaruje saobraćajna pravila, uobičajeno je da se ne drži bezbedno rastojanje - bilo zato što se veruje da će automobil "sam stati“ kad zatreba, ili što vozač nije dovoljno koncentrisan i ne uočava rizik na vreme, piše na sajtu Carandmotor.gr.

Održavanjem propisanog rastojanja, vozač ne samo da dobija više vremena da reaguje u kritičnoj situaciji, već i vozi opuštenije, jer mozak ima više vremena da obradi informacije sa puta i iz saobraćaja.

Bezbedno rastojanje - 2 sekunde

Prema onome što se uči u grčkim auto-školama, bezbedno rastojanje se meri vremenom i iznosi najmanje 2 sekunde. Na primer, ako se vozilo kreće brzinom od 100 km/h, prelazi se oko 27,8 metara u sekundi.

Međutim, to često nije dovoljno, jer treba uračunati i vreme reakcije, otprilike još jednu sekundu, od trenutka kada se uoči opasnost do pritiska na kočnicu. To znači da je ukupno potrebno najmanje 2 sekunde (idealno 3), odnosno oko 56 metara rastojanja. Praktično, ako je dužina jednog automobila oko 4 metra, to je otprilike 14 dužina vozila.



Ovakvim "sigurnosnim jastukom“ štiti se ne samo vozač i putnici, već i drugi učesnici u saobraćaju.

Kazna minimum 30 evra

Prema članu 23 Zakona o drumskom saobraćaju u Grčkoj, vozač koji se kreće iza drugog vozila dužan je da drži dovoljno rastojanje kako bi mogao da izbegne sudar u slučaju naglog kočenja ili zaustavljanja vozila ispred.

Pored toga, održavanje rastojanja je važno i zbog preticanja, vozač mora ostaviti dovoljno prostora kako bi druga vozila mogla bezbedno da se uključe ispred njega nakon preticanja.

Nepoštovanje ovih pravila kažnjava se novčanom kaznom od 30 evra. U težim slučajevima, ako se proceni da je ponašanje vozača opasno, policija može izreći veću kaznu, pa čak i oduzeti vozačku dozvolu.

Opasni manevri - ode dozvola, ali i 350 evra

Takođe, ako ste se zatekli na drumovima Grčke, morate da znate da je novi Zakon o saobraćaju posebno usmeren na agresivno i opasno ponašanje u vožnji, sa ciljem da deluje preventivno na one koji krše osnovna pravila.



Jedan od čestih prekršaja su opasni manevri, naglo i učestalo menjanje traka radi zaobilaženja kolone, uz nepredvidivo kretanje između vozila. Ovakvo ponašanje značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda i izaziva lančane reakcije, nagla kočenja i poremećaj protoka saobraćaja.

Prema članu 25 (Pravila za manevrisanje), ovakvo ponašanje je strogo zabranjeno. Kazna spada u kategoriju E3-B i iznosi 350 evra, uz oduzimanje vozačke dozvole na 30 dana.

Autor: S.M.