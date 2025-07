Prekoračenje ograničenja brzine može PAPRENO DA VAS KOŠTA: Ovo je kompletan spisak kazni za saobraćajne prekršaje u Hrvatskoj

Prebrza vožnja ne samo da ugrožava bezbednost svih u saobraćaju, već vas može i skupo koštati.

Na primer, za prekoračenje brzine do 10 km/h u naselju, kazna je 30 evra, što je više od putarine za vozilo od Zagreba do Splita, 26,40 evra.

Spisak kazni

Evo i ostalih kazni koje možete platiti ako se ne pridržavate propisa:

Prekoračenje brzine za 10 do 20 km/h kažnjivo je novčanom kaznom od 60 evra.

Prekoračenje brzine za 20 do 30 km/h kažnjivo je novčanom kaznom od 130 evra.

Prekoračenje ograničenja brzine za 30 do 50 km/h kažnjivo je novčanom kaznom od 290 do 920 evra.

Prekoračenje ograničenja brzine za 30 do 50 km/h kažnjivo je novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 evra ili zatvorom do 60 dana za one koji voze više od 50 km/h preko ograničenja brzine ili znaka za ograničenje brzine.

Na autoputu su ograničenja brzine nešto blaža:

od 10 do 30 km/h 60 evra,

od 30 do 50 km/h 260 evra,

a preko 50 km/h od 660 do 1.990 evra.

Tokom špica turističke sezone, posebno vikendom, na autoputu postoje gužve i redovi, što je normalno. Budite strpljivi i nemojte ni pomišljati da vozite u zaustavnoj traci, što je jedna od najopasnijih stvari na autoputu.

Sigurno je svaki vozač koji se našao u koloni na autoputu pomislio kako bi bilo sjajno da zaobiđe kolonu sa praznom trakom za vanredne situacije u tom trenutku, a verovatno ste videli neke vozače kako to rade. Ne pokušavajte ni da pokušavate!

I ne samo zbog kazne od 260 evra, već zbog vaše bezbednosti i bezbednosti drugih, jer je za tešku nesreću dovoljno da jedan od vozača u koloni pomisli isto što i vozač koji pretiče u zaustavnoj traci ili samo želi da se pravilno zaustavi u zaustavnoj traci.

Pošto vozači ne očekuju da ih neko pretiče u zaustavnoj traci, velika je verovatnoća da neće ni proveriti, a onda je nesreća neizbežna.

A za nesreću može biti dovoljno samo da putnik u automobilu u koloni u desnoj traci otvori vrata automobila da se ohladi. Leva traka je traka za preticanje i odgovornost je vozača da se nakon preticanja vrati u desnu traku.

Kazna za preticanje je 260 evra

Zakon navodi da „na autoputu vozila moraju da voze u desnoj traci ako je ne blokiraju vozila u koloni“, a ako to ne učine, suočavaju se sa kaznom od 260 evra.

Kazna od 260 evra propisana je i za vozača koji pretiče vozilo ispred sebe, jer zakon kaže da „vozač ne sme da juri vozilo ispred sebe davanjem svetlosnih ili zvučnih signala“.

Stoga nije dozvoljeno blediti vozilo ispred sebe kao znak da želite da ga ugrozite, čak ni kada nema saobraćaja na autoputu. Kazna od 260 evra propisana je i za slalom vožnju na autoputu.

Sve više ljudi koristi svoje pametne telefone tokom vožnje, ne za pozive, već za slanje poruka ili pregledanje društvenih mreža, što je još opasnije jer duže odvlači pažnju vozača sa puta i smanjuje sposobnost reagovanja i bezbednog upravljanja vozilom.

Ako ste odlučili da izbegnete autoput kako biste uštedeli na putarinama u Hrvatskoj, ne pokušavajte da "nadoknadite“ vreme prekoračenjem brzine na lokalnim putevima.

Kazna za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje je 130 evra.

Visoke letnje vrućine često smetaju vozačima, posebno ako nemaju klima uređaj u automobilu. Zbog vrućine i znojenja leti, neki vozači ne vezuju sigurnosne pojaseve, što se nikako ne preporučuje. Kazna za vožnju bez sigurnosnog pojasa je 130 evra, i odnosi se na sve putnike u vozilu, uključujući i one na zadnjim sedištima, ne samo na vozača.

Kazna od 130 evra propisana je i za vozača koji prevozi decu visine do 150 cm u vozilu ako nisu smeštena u posebno sedište. Bez obzira na kaznu, nemojte to raditi ni na kojoj udaljenosti, jer može biti veoma opasno za decu.

Kazna za otvoren prozor je 30 evra

Tokom nepodnošljivih letnjih vrućina, mnogi vozači ostavljaju prozor otvoren kako bi izbegli pregrevanje automobila. Ovo je razumljiv potez ako je vaš automobil pod nadzorom, ali nemojte to raditi i ostavljati ga bez nadzora.

Pored toga što vam neko nešto ukrade iz automobila, policija vas može kazniti zbog ove radnje. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, pre napuštanja vozila, vozač mora preduzeti sve mere kako bi sprečio samostalno kretanje vozila ili pomeranje od strane drugih lica, što uključuje gašenje motora, zaključavanje vozila, uzimanje ključa i zatvaranje prozora. Kazna za ovo je 30 evra.

Vožnja sa otvorenim prtljažnikom, sa predmetima koji vise sa njega i nisu pravilno osigurani, ili ako prekrivaju registarsku tablicu, takođe je kažnjiva. Zato nemojte ni pomišljati na vuču, recimo, SUP-a ili nekog drugog velikog predmeta do najbliže plaže, ako niste proučili kako pravilno transportovati teret u automobilu.

Kazna za nejasno vidljive tablice je 30 evra. Umor za volanom može biti veoma opasan, i nakon prvih simptoma pospanosti, zaustavite se na prvom odmorištu i nemojte dalje kretati dok se ne odmorite. Ako je potrebno, odspavajte, jer to obično ima kobne posledice za vozače koji se slučajno nađu za volanom. Ako vas policija uhvati kako spavate za volanom, možete biti kažnjeni sa 130 do 260 evra.

Kazne za alkohol

Ne sednite za volan pod dejstvom alkohola, a preporučuje se da ako idete na putovanje, ne konzumirate alkohol ni u zakonski dozvoljenim granicama od 0,5 promila.

Podsećamo da je kazna za vožnju pod uticajem alkohola od 0,50 do 1,00 promila od 390 do 660 evra, za vožnju sa 1,00 do 1,50 promila od 660 do 1990 evra, a iznad 1,50 promila od 1320 do 2650 evra ili do 60 dana zatvora.

Najstroža kazna od 1320 do 2650 evra ili 60 dana zatvora čeka vozača koji vozi pod uticajem droga ili lekova.

