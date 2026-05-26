VAŽNI PREGOVORI U SANKT PETERBURGU: Dušan Bajatović ponovo sa šefom Gasproma, u igri sudbina NIS-a i američke sankcije!

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović sastao se danas u Sankt Peterburgu sa generalnim direktorom ruske kompanije Gasprom Aleksejem Milerom, sa kojim je razgovarao o ključnim „pitanjima saradnje“.

Ovo je čak treći sastanak Bajatovića i Milera tokom ovog meseca, nakon razgovora koji su održani 14. i 22. maja, što svedoči o intenzivnim diplomatskim i poslovnim aktivnostima u energetskom sektoru.

Trka sa vremenom: Pregovori sa MOL-om i nova licenca SAD



Glavna tema koja prati ove intenzivne sastanke jeste sudbina većinskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS). Ogranak Gasproma, kompanija Gaspromnjeft, trenutno pregovara o prodaji svog udela u NIS-u mađarskoj kompaniji MOL.

Pregovori su ušli u kritičnu fazu, a situaciju dodatno komplikuju sledeće činjenice:

Zeleno svetlo iz Vašingtona: Kompanija MOL je prošle sedmice objavila da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog učešća u NIS-u.

Novi rok za dogovor: Ova američka licenca važi do 6. juna, a navedeno je da određeni uslovi moraju biti dogovoreni u narednim nedeljama. Prethodni rok za sklapanje ugovora istekao je 22. maja.

Struktura prodaje: MOL Grupa je još 19. januara potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji od Gaspromnjefta.

Ulazak Emirata u NIS?

Pored mađarskog MOL-a, u vlasničku strukturu srpske naftne kompanije mogao bi da uđe i kapital sa Bliskog istoka. MOL Grupa je ranije saopštila da vodi pregovore i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata – ADNOC, o njenom ulasku u NIS u svojstvu manjinskog akcionara.

Podsetimo, Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine upravo zbog većinskog ruskog vlasništva, zbog čega se trenutno ubrzano traži rešenje za promenu vlasničke strukture kako bi kompanija mogla nesmetano da posluje.

Autor: D.S.