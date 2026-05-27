PLJUSKOVI I GRMLJAVINA KRENULI KA SRBIJI: Hladni front donosi jako nevreme, OVI delovi zemlje će biti prvi na udaru

Pred nama je sunčan i tropski topao dan, ali tokom večeri i noći stiže promena vremena.

Dakle, danas će biti pravo letnje vreme, a maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu 32°C.

Kasnije posle podne na severu i zapadu Srbije očekuje se naoblačenje.

Hladni front, oslabljenog karaktera, stići će tokom večeri i noći sa područja Alpa i svojim rubnim i peifernim delom doneti promenu vremena Srbiji.

Već kasnije posle podne prvo će Vojvodina biti na udaru i to prva Bačka, da bi se tokom večeri i noći hladni front premeštao preko severa i zapada Srbije, a tokom noći na svom putu ka jugu i istoku Srbije preći će preko centralnih delova Srbije.

Hladni front doneće osveženje, pad temperature vazduha, jak severozapadni vetar i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Pljuskovi sa grmljavinom biće prvo najizraženiji na severozapadu i zapadu Srbije, a u četvrtak ujutro na jugu Srbije, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje i nepogode.

Ne očekuju se značajnije, niti obilnije padavine, iako će lokalno ponegde biti izraženije.

Sutra će hladni front već odmaknuti dalje na istok od Srbije i biće svežije za 5 do 7 stepeni, usled prodora svežije vazdušne mase sa severa.

Ipak, ostaće i dalje toplo, a maksimalna tempratura biće od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 26.

Nakon oblačnijeg jutra, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, tokom dana pretežno sunčano.

U petak sunčano i ugodno toplo.

Za vikend toplo, ali ponovo uz više oblačnosti, u nedelju ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom.

Autor: Iva Besarabić