Srbiju će večeras pogoditi temperaturni šok! Evo do kada će trajati PROMENA VREMENA i kako će se kretati HLADNI FRONT

Danas nas očekuje sunčan i vreo dan, ali večeras dolazi promena vremena.

Srbija je trenutno pod uticajem termičkog visinskog grebena, uz priliv veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike. Anticiklon takođe deluje, pa je vreme vedro i stabilno, a nebo bez oblaka.

U međuvremenu, snažan oblačni sistem sa padavinama premešta se preko centralne Evrope u sklopu hladnog fronta, koji je jutros stigao do Alpa.

Tokom dana, hladni front će se brzo premeštati na istok i jugoistok, a ispred njega će prema našem području strujati veoma topla vazdušna masa sa juga.

Maksimalna temperatura danas će biti od 34 do 38°C, dok će u Beogradu dostići do 37°C.

Pred sam kraj dana i tokom večeri, u Vojvodini i tokom noći širom severne i zapadne Srbije, očekuje se prodor pomenutog hladnog fronta.

Iako će do našeg područja stići znatno oslabljen, on će narušiti termički greben. Hladni front će doneti pad temperature vazduha, skretanje vetra na veoma jak severozapadni i prolazno umereno naoblačenje, koje će se od večeras do ponedeljka širiti od Vojvodine prema centralnoj Srbiji.

Hladni front biće uglavnom suv, pa se samo ponegde očekuju ređi pljuskovi sa grmljavinom, bez značajnijih padavina.

Do juga i istoka Srbije hladni front neće ni stići, tako da će u ponedeljak u tim predelima biti i dalje veoma toplo, uz temperature do 34-35°C. U ostalim delovima Srbije, uključujući Beograd, temperatura će biti oko ugodnih 30°C.

Naredne sedmice očekuje nas sunčano i ugodno letnje vreme. Uz jači razvoj oblačnosti, ponegde se očekuju ređi pljuskovi sa grmljavinom.

Početak avgusta doneće toplotni talas, a najvrelije će biti od 6. do 8. avgusta, sa temperaturama od 35 do 40°C. Pored ekstremnih vrućina, naredni period će biti obeležen i deficitom padavina, uz izrazito sušno vreme.

Autor: Dubravka Bošković