SRPKINJA UMRLA NA PLAŽI U HANIOTIJU! Tragedija u Grčkoj: Izvučena bez svesti iz vode, hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt

Državljanka Srbije stara 77 godina preminula je jutros tokom kupanja na plaži u Haniotiju u grčkoj regiji Halkidiki.

Žena je vozilom hitne pomoći prevezena u Dom zdravlja u Kasandriji, gde su lekari mogli samo da konstantuju smrt.

Kako piše Grčka info, grčki mediji prenose da je 77-godišnja žena iz Srbije nije davala znake živote kada je izvučena sa poznate plaže na Halkidikiju.

U zvaničnom saopštenju obalske straže navodi se:

"Tokom jutarnjih časova danas, Lučka kapetanija u Nea Mudanji obaveštena je da je 77-godišnja strana državljanka (državljanka Srbije) izvučena bez svesti iz morskog područja plaže Hanioti u opštini Kasandra".

