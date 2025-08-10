AKTUELNO

TRAGEDIJA U GRČKOJ: Srpkinji pozlilo kad je izlazila iz mora, spasioci odmah pritrčali u pomoć, ali NIJE JOJ BILO SPASA

Državljanka Srbije preminula se juče na plaži u Edipsosu u grčkoj oblasti Evija.

- Našoj sunarodnici je navodno, pozlilo kada je krenula da izađe iz vode. Samo je odjednom nestala ispod površine. Tada je usledila prava drama i borba za njen život - navodi sagovornik i dodaje:

- Spasioci koji su bili na plaži brzo su je izvukli iz vode. Pružili su joj prvu pomoć na plaži, a ubrzo je došla i ekipa Hitne pomoći koja je pokušavala reanimaciju nesrećne žene. Nažalost, i pored svih napora lekara ona je preminula.

Telo je prevezeno na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt. Turisti koji su se zatekli na plaži prisustvovali su potresnim prizorima.

Autor: Iva Besarabić

