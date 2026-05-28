Slavimo Prepodobnog Pahomija Velikog: Ako želite uspeh do kraja godine, jednu stvar obavezno uradite pre mraka!

Narodna tradicija nalaže započinjanje važnih poslova na praznik svetitelja koji se smatra osnivačem manastirskog opštežića i velikim čudotvorcem.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Pahomija Velikog, svetitelja koji je ostao upamćen kao osnivač manastirskog opštežića. Iako je rođen kao neznabožac u Misiru, životni put ga je preko vojne službe u vojsci cara Konstantina doveo do hrišćanstva. Videvši blagočestiv život hrišćana, Pahomije se krstio i povukao u Tivaidsku pustinju, gde je deset godina proveo u strogom podvigu.

Predanje kaže da mu se na mestu zvanom Tavenisiot javio anđeo u odelu shimnika. On mu je predao daščicu na kojoj je bio ispisan ustav za prvi opštežiteljni manastir, prorekavši mu da će se tu sresti mnogi monasi radi spasenja duša. Pahomije je poslušao nebeski glas i podigao ćelije, a ubrzo se oko njega okupilo toliko učenika da je osnovao još šest manastira. Njegova smirenost i trudoljublje ostali su redak primer za sve buduće monahe, a do kraja života upravljao je zajednicom od čak sedam hiljada sledbenika.

Sveti Pahomije se upokojio mirno 348. godine, ostavivši iza sebe brojne učenike koje je crkva takođe uvrstila u red svetitelja. Za njega se kaže da je bio veliko svetilo Crkve i svedok Hristove istine, koji je i pored brojnih iskušenja od demona i ljudi, uvek služio drugima kao rođeni otac ili brat.

Molitva "Prepodobni Pahomije Veliki, potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svećnjak svetu, sijajući svojim čudesima, Pahomije oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše."

Običaji i verovanja: Danas se rađaju čuda

U našem narodu postoji snažno verovanje vezano za ovaj praznik. Smatra se da je Sveti Pahomije zaštitnik onih koji su vredni i preduzimljivi. Prema narodnom verovanju, onaj ko danas započne posao kojim želi uspešno da se bavi, to će mu se i ostvariti. Zato se veruje da je danas idealan dan da se odvažite na prvi korak u bilo kom poduhvatu koji planirate – verujte u uspeh i, prema rečima vernika, gledaćete kako se čudo dešava.

