OPREZ! Ako sutra uradite JEDNU STVAR, vređate ovog sveca! Slavimo Svetog prepodobnomučenika Stefana

Srpska pravoslavna crkva u četvrtak obeležava praznik Svetog prepodobnomučenog Stefana, poznatog i kao ispovednika - svetitelja koji je živeo i stradao u 8. veku.

Stefanova majka Ana, prema priči, često je odlazila u crkvu i molila Boga da joj podari sina.

Moleći se tako jednom u crkvi Vlaherni pred ikonom Presvete Bogorodice, uhvati je lak san, u kome joj se Bogorodica javi i reče: "Idi, ženo, s mirom, prema molitvi tvojoj imaš sina u utrobi svojoj".

Ta reč se obistinila - rodila je Stefana, dete za koje se verovalo da je od samog početka namenjeno svetosti

Monah već kao mladić

Stefan je već u 16. godini prihvatio monaški čin. Živeo je skromno, strogo posteći i trudeći se da život provede u čistoti, molitvi i smirenju. Njegova posvećenost ubrzo je privukla mnoge učenike koji su želeli da žive uz njega i uče od njegovog primera.

Vreme ikonoborstva - ispit vere

Mir u njegovom životu narušio je jedan od najvećih crkvenih sukoba tog doba - ikonoborstvo. Car Konstantin Kopronim pokrenuo je žestoku borbu protiv ikona, naredivši njihovo rušenje i progon onih koji ih poštuju.

Stefan je bio jedan od najsnažnijih glasova protiv takvih odluka. Smatrao je da je poštovanje ikona temelj prave vere. Zbog svoje hrabrosti brzo je postao meta progona: najpre je prognan na ostrvo Prokonis, a zatim doveden u Carigrad, okovan i bačen u tamnicu, gde je boravio među stotinama zatočenih monaha - sve zbog ikonopoštovanja.

Mučeništvo koje je obeležilo epohu

Kazna je na kraju bila surova. Sveti Stefan izveden je na ulice Carigrada, gde ga je razjarena gomila ikonoboraca vukla, ponižavala i tukla. Jedan udarac u glavu okončao je njegov život 767. godine, u 53. godini. Tako je postao jedan od najvažnijih simbola borbe za svetinje.

Praznik istine i čiste savesti

Narod veruje da se na dan praznik posebno treba čuvati laži i obmana - jer onaj koji vara druge, zapravo vara sebe i udaljava se od puta koji mu je Bog namenio. Sveti Stefan Novi svojim mučeništvom podseća da je istina često skupa, ali uvek sveta.

Običaj za Svetog Prepodobnomučenika Stefana

U narodu postoji verovanje da se na ovaj dan ne sme lagati, varati, pretvarati se ili nekoga svesno obmanuti. Smatra se da se time vređa sam svetitelj koji je stradao upravo zbog istinoljubivosti i ispovedanja prave vere.

Autor: Iva Besarabić