Jutro pakleno, a onda sledi šok obrt: U ovom gradu 25 stepeni, a evo koji deo Srbije pogađa oluja

U Negotinu su izmerena 25 stepena, a tek je 9 časova! RHMZ za danas najavljuje pljuskove sa grmljavinom. Temperature do 29 stepeni.

Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u 8:00 časova najtoplije je bilo u Negotinu gde su izmerena čak 25 stepena Celzijusa.

Odmah iza, sa 23 stepena, prati ga Kragujevac, dok je u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu i Valjevu izmereno 22, a u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru, Smederevskoj Palanci, Kruševcu, Ćupriji i Zaječaru, 22 stepena.



Danas će u Srbiji biti oblačno s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije. Najniža temperatura biće do 20 stepeni, a najviša do 29.

Vreme danas će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Severozapadni vetar biće u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), najniža temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni.

Autor: A.A.