Pržićemo se na skoro 30 stepeni, a onda od ovog datuma sledi novi obrt: Ovo će biti najkritičniji dan u nedelji, oglasio se i RHMZ

U Srbiji se u narednim danima očekuje porast temperature i sve više sunčanog vremena, sa temepraturama i do 29 stepeni.

Sredinom nedelje se uz lokalne pljuskove i grmljavinu očekuje kratkotrajno osveženje. Nakon toga ponovo sledi stabilnije i toplije vreme, a oko 13. maja moguća je promena uz kišu i pad temperature.

Slab prizemni mraz

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da se slab jutarnji prizemni mraz očekuje i početkom ove sedmice, ali kao ređa pojava u odnosu na prethodne dane.

- Dnevne temperature biće u osetnom porastu - od ponedeljka do srede u većini mesta od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do 11. maja od 22 do 27 stepeni - navodi RHMZ.

Danas se u svim predelima očekuje sunčano vreme, kao i u utorak.

- U utorak kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, a od srede promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom - saopštio je RHMZ.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, navodi da danas ulazimo u duži period stabilnijeg i toplijeg vremena, sa temperaturama oko ili malo iznad proseka za ovo doba godine.

Prema njegovoj prognozi, padavine će u narednom periodu biti lokalnog karaktera, najčešće u vidu pljuskova koji ponegde mogu biti i obilniji, dok će neka mesta potpuno zaobići.

Pljuskovi sa grmljavinom

- Već u utorak maksimumi će se lokalno kretati i do 27 stepeni. Istog dana, posle podne sa jugozapada sledi povećanje oblačnosti koje će zapadnom delu regiona doneti lokalne pljuskove sa grmljavinom ponegde ili pojavu prolazne kiše. U sredu će se te nestabilnosti širiti dalje na istok tako da će uslova za lokalne pljuskove biti nad većim delom regiona. Na zapadu regiona će osvežiti ali će na istoku i dalje biti toplo - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Četvrtak će, kako dodaje, biti nestabilan uz smenu sunca i oblaka i ređu pojavu jakih grmljavinskih pljuskova, posebno na severu regiona gde je moguća i lokalna pojava grada.

Nestabilno vreme

- Temperature vazduha u manjem padu, a u toku noći ka petku na severu regiona nestabilno uz česte, lokalno jake grmljavinske pljuskove, dok će u petak pljuskova biti duž većeg dela regiona uz osetno svežije vreme i maksimum od 14 do 18 stepeni Celzijusa. Zatim će brzo otopliti i oko 11. maja bi se maksimumi, posebno na istoku i jugoistoku regiona, kretali i oko 28 stepeni Celzijusa, dok bi oko 13. maja uz manje osveženje ponovo bilo lokalnih nestabilnosti - ističe Čubrilo i dodaje:

- Zatim koji dan stabilnije i toplije dok je oko 15. maja moguće nešto konkretnije pogoršanje ali taj deo sinoptike je još jako nesiguran. Od danas ulazimo u znatno topliji deo proleća, a temperature će povremeno dostizati i oko 28 stepeni, a na suncu i koji stepen više. Povremeno će biti lokalnih nestabilnosti ali se obilna kiša na širem području regiona za sada ne očekuje.

Autor: A.A.