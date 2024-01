DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA FEBRUAR: Ovakav početak meseca niko nije očekivao, a onda obrt od OVOG DATUMA! Oglasio se RHMZ!

U Srbiji će početak februara biti topao sa temperaturama na lokalu čak do 18 stepeni Celzijusovih!

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da se u periodu od 1. do 10. februara očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva (koji će biti lokalna pojava) i porast dnevnih temperatura.

- Minimalne vrednosti od -3 do sedam stepeni, a maksimalne u većini mesta od sedam do 15, a lokalno i do 18 stepeni Celzijusovih. Priliv toplog vazduha iz regiona Sredozemlja i sa Pirinejskog poluostrva će biti intenzivan, što će usloviti znatno više temperature u odnosu na prosek u prvoj dekadi meseca - navode iz RHMZ i dodaju:

- Anticikloni su polja visokog vazdušnog pritiska koji uslovljavaju pretežno suvo i stabilno vreme. Kratkotrajni uticaj oslabljenih frontalnih zona iz srednje i istočne Evrope usloviće prolazne i slabe padavine samo: u četvrtak (1. 2.) uveče na severu Srbije; tokom noći između četvrtka i petka, kao i u petak ujutro i pre podne (2. 2.) u ostalim krajevima (uz malo snega na planinama); u ponedeljak (5. 2.) pretežno na severu i istoku zemlje.

Ističu i da će u ostalim danima u prvoj dekadi februara suvo.

- Nakon 10. februara očekuje se promena osnovnog karaktera vremena. Jačanje ciklonske cirkulacije i priliv hladnijeg vazduha usloviće česta zahlađenja sa padavinama (i kišom i snegom), pa ponovo treba očekivati povremena stvaranja snežnog pokrivača i u nižim predelima, naročito u drugoj polovini meseca.

Česta naoblačenja usloviće mesečni suficit padavina - prognozira se između 40 i 70 mm u nižim predelima i oko 80 mm na planinama. U nizijama treba očekivati i do tri ledena dana sa najvećom verovatnoćom pojave između 15 i 20. februara.

