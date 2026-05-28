Ušao u kontrasmer, pa krenuo u rikverc preko traka: Novi slučaj vožnje u suprotnom smeru na auto-putu 'Miloš Veliki' (VIDEO)

Još jedna vožnja u kontrasmeru zabeležena je u Srbiji, ovog jutra na auto-putu "Miloš Veliki".

Kako se može videti sa snimka koji je objavljen na Instagram stranici 192_rs, a nastao je na deonici između Čačka i Požege, vozač automobila koji se kretao u kontrasmeru na auto-putu "Miloš Veliki", u jednom trenutku shvatio je da je pogrešio pa je stao, okrenuo automobil i bezbedno se vratio u traku.

Sa snimka je jasno da namera ovog vozača nije bila da vozi u pogrešnom smeru, često se dešava da vozači pogreše smer zbog nepoznavanja deonice ili zato što ne prate signalizaciju na putu.

Podsetimo, talas vožnje u kontrasmeru u Srbiji već nedeljama je nezaustavljiv i dešava se gotovo svakodnevno. Nažalost, ovaj izuzetno opasni prekršaj u saobraćaju ušao je u žižu javnosti kada je u Rumi došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo četvoro ljudi zbog sudara sa automobilom koji je vozio u kontrasmeru.

