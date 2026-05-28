Humanost za svaki poen: Fondacija Mozzart i STK Partizan ujedinili stonotenisere za KBC Zemun

U atmosferi ispunjenoj sportskim duhom, aplauzima i željom da se pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija, humanitarni stonoteniski turnir u organizaciji Fondacija Mozzart i STK Partizan pokazao je da sport ima mnogo veću snagu od samog rezultata.

Tokom održanog turnira nisu se brojali samo poeni, pobede i medalje – svaki odigrani poen imao je mnogo dublji značaj, jer je predstavljao korak bliže pomoći Odeljenju urologije KBC Zemun, kome će biti doniran kompletan prikupljeni fond u iznosu od 2.500.000 dinara.

Uz veliki odziv profesionalaca, rekreativaca i ljubitelja stonog tenisa, turnir je prerastao sportski događaj i postao simbol zajedništva, solidarnosti i vere da humanost uvek može da pobedi. Više od 10.000 poena odigrano je tokom dana, a Fondacija Mozzart nagradila je svaki osvojeni poen, pretvarajući sportsku borbu u konkretnu pomoć za zdravstvenu ustanovu kojoj je podrška dragocena.

Učešće za sve takmičare bilo je potpuno besplatno, što je dodatno doprinelo velikom interesovanju i sjajnoj atmosferi koja je vladala tokom celog turnira. Jedan od najboljih srpskih stonotenisera Aleksandar Karakašević istakao je značaj ovakvih događaja za razvoj sporta i promociju pravih vrednosti.

„Samim tim što je turnir humanitarnog karaktera – to je fantastično. Veliki broj učesnika se odazvao i mislim da će ovo postati jedna lepa tradicija. Jako je važno da postoje ovakvi turniri, kao i da učestvuju mladi igrači koji treba da postanu profesionalci. Na tome treba da se baziramo, jer naš sport tone, a upravo su ovakvi događaji preduslov da bi stoni tenis opstao i ponovo rastao kao nekada“, rekao je Karakašević.

Predstavnik STK Partizan Bojan Milošević istakao je značaj organizacije ovakvog događaja i veliko interesovanje koje je turnir privukao.

„Hvala Fondaciji Mozzart što je prepoznala ovakvu vrstu turnira. Uspeli smo da napravimo jedan od najvećih humanitarnih turnira koji je organizovan na našim prostorima. Bilo je zaista veliko interesovanje i nadamo se da će ovo postati tradicija“, poručeno je Milošević.

Sjajne utiske poneo je i Uroš Bogdanović pobednik u kategoriji rekreativaca iz STK Lešak sa Kosova i Metohije, koji je posebno naglasio važnost dostupnosti turnira svim igračima.

„Drago mi je što je učešće bilo besplatno i što je postojao nagradni fond. Nadam se da će to motivisati i moje drugare sa Kosova i Metohije da se prijave naredne godine“, rekao je Bogdanović.

Veliku pažnju privukao je i TOP 8 turnir profesionalaca, u kojem je trijumfovao Dimitrije Levajac Olimpijski šampion, dok se čak 96 rekreativaca borilo za medalje i novčane nagrade.

Ovaj turnir još jednom je pokazao da sport nije samo nadmetanje, već prostor u kome se rađaju empatija, zajedništvo i želja da se učini nešto dobro za društvo. Kada se humanost i sport spoje za isti cilj – pobednici su svi.

Autor: A.A.