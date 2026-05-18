HUMANITARNI STONOTENISKI KUP: Fondacija Mozzart i STK Partizan u znaku sporta i solidarnosti

Prijave su besplatne i otvorene do petka 22. maja.

Sport ima moć da spaja ljude, inspiriše zajedništvo i pokrene promene tamo gde sunajpotrebnije. Upravo zato će predstojeći Humanitarni Mozzart kup u stonom tenisu okupitiljubitelje ovog dinamičnog sporta u jedinstvenoj misiji – da svaki odigrani poen dobijedodatnu vrednost i postane doprinos humanitarnom cilju.

U organizaciji Fondacije Mozzart i STK Partizan, turnir će 24. maja u Sportskom centruRakovica okupiti učesnike spremne da sportski duh pretvore u konkretan čin podrškezajednici. Za svaki osvojeni poen tokom takmičenja, Fondacija Mozzart izdvajaće finansijskasredstva namenjena podršci zdravstvenom sistemu, potvrđujući još jednom da sport možebiti snažan saveznik humanosti.

Humanitarni Mozzart kup biće prilika da se kroz fer-plej, energiju i takmičarski entuzijazampošalje važna poruka solidarnosti i društvene odgovornosti. Pored sportskog nadmetanja,događaj nosi i širi cilj – podizanje svesti o značaju ulaganja u zdravstvo i zajedničkogdoprinosa boljim uslovima lečenja.

Pravo učešća imaju isključivo neregistrovani igrači i oni koji su registrovani za klubove koji sene takmiče u dva najviša ranga zvaničnih liga STSS, Superligi i Prvoj ligi. Prijave su besplatne idostavljaju se na broj telefona 0643303805, putem SMS-a, Vibera ili WhatsAppa. U prijavi jepotrebno navesti ime, prezime i klub za koji igrač nastupa ukoliko je registrovan. Prijavni roktraje do petka 22. maja ili do popune ograničenih kapaciteta.

Svakog ko odluči da 24. maja poseti Sportski centar u Rakovici može očekivati dan ispunjenuzbudljivim mečevima, sportskim izazovima i humanim gestovima. Jer će svaki servis, svakipoen i svaka pobeda biti korak ka važnom cilju, a igra sa dva reketa postaće podrška onimakojima je najpotrebnija.

Autor: Jovana Nerić