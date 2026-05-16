Ekspo 2027 obara rekorde interesovanja: Za volontiranje se za samo jedan dan prijavilo čak 2.400 ljudi

Prijave za volontiranje na Ekspu 2027 otvorene su 15. maja, a interesovanje stiže iz Srbije, regiona i brojnih zemalja sveta, uključujući Japan, Kanadu i Australiju.



Više od 2.400 ljudi prijavilo se za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 već prvog dana od otvaranja prijava, saopštila je kompanija Expo 2027 d.o.o, navodeći da interesovanje stiže i iz brojnih zemalja širom sveta.

Volonterska platforma otvorena je 15. maja, tačno godinu dana pre svečanog otvaranja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027, a zainteresovani građani mogu da se prijave putem sajta join.volunteer.expobelgrade2027.org. Dodatne informacije dostupne su i preko kontakt centra na broj 0112027555.

- Reakcija budućih volontera prvog dana pošto je počelo prijavljivanje, potvrđuje da mnogi građani vide Ekspo kao jedinstvenu priliku da budu deo najvećeg događaja u svetu i najvećeg koji je ikada organizovan na prostorima jugoistočne Evrope. Oni vide šansu da budu ne samo gosti, već i domaćini manifestacije koja će okupiti više od 130 zemalja i da na taj način daju lični doprinos predstavljanju svoje zemlje pred celim svetom - rekao je Danilo Jerinić, direktor kompanije Expo 2027 d.o.o.

Kako se navodi, prijave su stigle iz Australije, Nemačke, Švajcarske, Japana, Austrije, Azerbejdžana, Kine, Francuske, Gambije, Nigerije, Pakistana, Rusije, Kanade i Brazila, ali i iz zemalja regiona — Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Punoletni građani iz Srbije i sveta mogu da konkurišu za neku od 48 pozicija koje su trenutno predviđene u organizaciji izložbe. Specijalizovana izložba Ekspo 2027 trajaće 93 dana, a volonterski program biće najveći ikada organizovan u regionu Zapadnog Balkana.

Autor: D.Bošković