Ministar Mali: Od jutros 2.400 ljudi se prijavilo da volontira na Ekspo 2027. u Beogradu

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se za program volontera "Ekspo Plejmejkers" koji je danas otvoren do sada prijavilo 2.400 ljudi.

"Mi smo krenuli sa prijavama za volontere od u 8 sati jutros i 2.400 mladih i starih se već prijavilo, a ukupno ima 48 različitih delatnosti za koje se mogu prijaviti. Imamo danas četiri prijave iz Japana. Onda imamo prijave iz Nemačke, Kanade, SAD", rekao je Mali za Javni servis.

Podsetio je da će studenti iz Srbije koji volontiraju na Ekspo dobiti 1 do 3 ESPB boda.

Mali je rekao da je za Ekspo potrebno 20.000 volontera u toku 93 dana.

Dodao je da je to sjajna stvar i da je mnogo srećan što je već prvog dana prijavljeno 2.400 ljudi.

"Pozivam sve građane Srbije, i sve one iz inostranstva da iskoriste ovo priliku'', rekao je Mali.

Mali kaže da je siguran da ćemo maksimalno iskoristiti ovu izložbu i da ćemo na najbolji način prikazati sebe kao domaćine.

Ministar je istakao da 5.000 ljudi u tri smene radi na Ekspu gradilištu u Surčinu.

"Siguran sam da ćemo biti najbolji domaćini na svetu, kao i uvek. I siguran sam da ćemo predstaviti i sebe i svoje potencijale i da ćemo maksimalno iskoristiti tu izložbu za dobrobit građana Srbije. Ali jednostavno, kao odgovoran čovek, imam tu tremu da sve bude, kako bih rekao, cakum pakum i da nema nikakvih problema", rekao je Mali.

Podsetio je da se očekuje nekoliko miliona posetilaca i da će preko dana biti ne manje od 60.000 ljudi, dok će vikendom biti i više od 120.000 posetilaca.

Istakao je da je ovo najveći državni projekat,.

Autor Nacionalnog paviljona Srbije na Ekspo kompleksu u Surčinu Dušan Jovović rekao je za Javni serivs da 50 godina Srbija ovako nešto nije mogla da napravi kada se priča o Nacionalnom paviljonu i sada to može.

Naglasio je da više od 300 ljudi radi samo na Nacionalnom paviljonu.

Kako je naveo, na 17.000 kvadrata se prostire Nacionalni paviljon, a aktivan prostor je 14.000 kvadtara, gde u jednom trenutku može da boravi i do 5. 000 ljudi.

"Komunikacija kreće spolja, izuzetno je osvetljen. U svim tim nivoima vi imate jednu pametnu zgradu u kojoj po prvi put uvodimo najnovije tehnologije da bismo ispričali priču srpske nauke, kulture, umetnosti i da možemo da slavimo to na jedan moderan način", rekao je Jovović.

