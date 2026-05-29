Danas je Sveti Novomučenik Vukašin Jasenovački - Priča o njemu slama i najtvrđa srca

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Novomučenika Vukašina Jasenovačkog.

Radi se o Vukašinu Mandrapi, srpskom seljaku iz sela Klepci u Hercegovini, koji je kanonizovan 1998. godine za svetitelja.

Naime, u fabrici smrti – Jasenovcu, zlikovac Žile Friganović, kada je video u koloni smrti starca koji spokojnog lica i u dubokom miru stoji u redu za mučenje, doveo ga je preko reda pred iskopanu jamu, gde su od ranog januarskog jutra klali i bacali nevine žrtve.

Pojava i blaženstvo kojim je odisao Vukašin, teralo je ustašu da traži da kliče "živio Pavelić". Kako Vukašin nije ništa odgovorio, on je mu je odsekao uvo.

Ponovo je ponovio šta da kliče ili u protivnom otkinuće mu i drugo uvo. Međutim, novomučenik je i dalje ćutao. Mirnom i spokojnom Vukašinu ubica je sekao jedno po jedno uho i nos.

Pod pretnjom da će mu srce iz grudi iskopati, ako ne oda pohvalu ustaškom vođi, blaženi mučenik je mirno izgovorio čuvenu rečenicu, koja se i danas pamti: "Radi ti, dijete, svoj posao". Ovaj odgovor razbesnio je ubicu, te je dalje nastavio krvnički, poput zveri da ga muči, sve dok Vukašin nije izdahnuo.

Svetog mučenika Vukašina, sav srpski narod poštuje kao novomučenika. Njegova freska poodavno je naslikana u manastiru Svetog Arhanđela Gavrila u Zemunu.

Na redovnom zasedanju Svetog Arhijerejskog Sabora srpske pravoslavne crkve, 1998 godine, Vukašin iz Klepaca, kao ispovednik unet je u Imenoslov Srpske pravoslavne crkve. Tim činom kanonizovan je u svetitelja, dobivši ime Sveti Novomučenik Vukašin, koji se slavi 29 maja.

Autor: A.A.