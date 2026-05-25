VERUJE SE DA REČ IZGOVORENA DANAS IMA POSEBNU MOĆ: Obeležavamo sveca koji je molitvom isceljivao bolesne - živeo je 115 godina

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik Svetog Epifanija, episkopa kiparskog.

Ko je bio Sveti Epifanije episkop kiparski?

Rođen kao siromašni Jevrejin, još kao mladić je krenuo putem vere, posta i istine. Predanje kaže da je posedovao neverovatnu duhovnu snagu - molitvom je isceljivao bolesne, terao nečiste sile i raskrinkavao lažne učitelje koji su obmanjivali narod.

Bio je episkop na Kipru, ali nikada nije živeo raskošno. Spavao je malo, postio mnogo i govorio da čovek najpre mora očistiti svoje srce, pa tek onda svet oko sebe.

U narodu postoji verovanje da se na njegov dan ne sme širiti svađa po kući, jer "reč izgovorena na Epifanija dugo ostaje među ljudima". Zato su domaćini izbegavali teške reči, a kuće su se kadile tamjanom radi mira i zaštite.

Verovalo se i da Sveti Epifanije posebno čuva dom od laži, prevare i zlih ljudi, pa su mnogi tog dana palili sveću za mir u porodici i zdrav razum među ukućanima.

Njegov život ostao je simbol nepokolebljive vere i hrabrosti da se istina kaže čak i kada je svi drugi prećutkuju. Sveti Epifanije je poživeo duboku starost, a upokojio se u brodu, dok se vraćao iz Carigrada za Kipar, u svojoj 115. godini. Iza sebe je ostavio brojna pisana dela u kojima je branio pravoslavnu veru od jeresi, ali je u narodu ipak najviše zapamćen kao svetitelj blagog lica i čvrste ruke kada je trebalo zaštititi nemoćne.

Autor: S.M.