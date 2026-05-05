DANAS SE POMOLITE ZA ZDRAVLJE I ZAŠTITU: Obeležavamo čudotvorca koji je isceljivao bolesne i tešio ožalošćene

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog prepodobnog Teodora Sikeota, velikog podvižnika i čudotvorca iz 6. veka.

Sveti Teodor rođen je u selu Sikeja, u Maloj Aziji, po kome je i dobio ime. Još kao dete pokazivao je veliku pobožnost i sklonost ka duhovnom životu. Prema predanju, od rane mladosti je voleo molitvu, post i usamljeništvo, a svetovni život ga nije privlačio.

Zamonašio se veoma mlad i ubrzo se posvetio strogom podvižništvu. Živeo je u velikoj uzdržanosti, često provodeći vreme u pećini u molitvi i tihovanju. Njegov podvig i duhovna snaga privukli su mnoge ljude koji su dolazili po savet, utehu i isceljenje.

Zbog svoje mudrosti i svetog života, izabran je za episkopa grada Anastasiupolja. Iako je prihvatio ovu dužnost iz poslušnosti, srcem je uvek težio povučenom monaškom životu. Poznat je po brojnim čudima – isceljivao je bolesne, pomagao nevoljnima i tešio ožalošćene.

Pred kraj života povukao se sa episkopske službe i vratio u svoju isposnicu, gde je nastavio podvig u miru i molitvi. Upokojio se u Gospodu u 7. veku, ostavivši za sobom primer istinske vere, smirenja i ljubavi.

Vernici se danas mole Svetom Teodoru Sikeotu za zdravlje, duhovnu snagu i zaštitu, verujući u njegovo zastupništvo pred Bogom.

Tropar

U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Teodore, raduje se duh tvoj.

Autor: Marija Radić

