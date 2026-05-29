SRBIJA NA UDARU EKSTREMNOG VREMENA Ovog datuma počinje haos, RHMZ popalio sve alarme: Opasno je za ljude i imovinu!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu koja ukazuje da se pred nama nalazi period ekstremnih temperaturnih skokova, ali i nagle promene koja bi mogla da donese ozbiljne nepogode.

Iako će u petak biti sunčano, već tokom vikenda i početkom naredne sedmice priroda će pokazati svoje drugo lice, zbog čega je neophodno pažljivo pratiti kretanje oblaka i temperature koje će u pojedinim delovima zemlje preći kritične tačke.

Petak donosi svežinu i mirno sunce

Petak, 29. maj, započeće onako kako mnogi vole, uz sveže i prijatno jutro koje će omogućiti da se domovi dobro proluftiraju pre nego što sunce preuzme glavnu reč.

Minimalne temperature će biti od 7 do 13 stepeni, dok će tokom dana biti pretežno sunčano uz slab do umeren severni i severozapadni vetar koji će u nekim mestima biti pojačan.

Maksimalna dnevna temperatura će biti od 23 do 27 stepeni, što je idealno za sve planirane aktivnosti na otvorenom, jer za ovaj dan nema RHMZ upozorenja.

Vreli vikend i prve grmljavine

U subotu se trend rasta temperature nastavlja, pa će jutro biti nešto toplije sa temperaturama od 5 do 14 stepeni, ali će dan biti pravi letnji. Prema podacima RHMZ, živa u termometru će se popeti do 30 stepeni, naročito u centralnim i južnim delovima zemlje.

Meteoalarm za subotu

Ipak, idila se prekida uveče na severu Vojvodine gde je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno biti jak, zapadni i severozapadni.

Nedelja, poslednji dan maja, donosi još veći toplotni pritisak. Maksimalne temperature će biti do 31 stepen. Iako će biti sunčanih intervala, popodne donosi promenu u brdsko-planinskim predelima gde se očekuje pojava kratkotrajne kiše sa grmljavinom. Ovo je uvertira za ono što nas čeka u prvoj nedelji juna.

Jun stiže uz oluje i opasne padavine

Od ponedeljka, 1. juna, ulazimo u period izrazite nestabilnosti. Biće promenljivo oblačno i veoma nestabilno u svim regionima. Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom koji lokalno mogu biti veoma intenzivni.

Vremenska prognoza RHMZ za Beograd

Vetar će biti umeren i jak, severozapadni, a temperatura će blago pasti i kretati se od 26 do 29 stepeni. Prognoza za period do 6. juna ukazuje na nastavak ovakvog vremena, gde će se smenjivati sunce i oblaci uz stalnu pretnju od lokalnih nepogoda.

Meteoalarmi i moguće štete

Situacija postaje ozbiljna već od subote, a upozorenja se intenziviraju sa dolaskom juna. RHMZ u svom biltenu upozorava da određene meteorološke pojave mogu izazvati probleme:

Za subotu i nedelju, 30. i 31. maj aktivirana je verovatnoća od 80 do 90 procenata za temperature iznad 30 stepeni, što zahteva oprez kod osoba sa zdravstvenim tegobama.

U subotu uveče u severnoj Vojvodini i u nedelju u planinskim predelima mogući su lokalni grmljavinski procesi.

Ponedeljak, 1. jun, donosi ozbiljno upozorenje na padavine koje mogu preći 10 litara po metru kvadratnom u periodu kraćem od tri sata.

Zbog velike količine padavina zakratko vreme su moguće:

poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima)

problemi u saobraćaju i transportu

odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti

šteta na imovini i povređivanje ljudi

Poseban oprez se savetuje stanovnicima istočne Srbije i Vojvodine zbog povremeno jakih udara vetra, kao i svima u planinskim predelima zbog iznenadnih grmljavinskih nepogoda koje početkom juna mogu biti intenzivnije.

Autor: A.A.