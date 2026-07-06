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SRBIJA NOĆAS NA UDARU PLJUSKOVA! OGLASIO SE RHMZ: Evo gde se očekuju padavine i šta nas čeka narednih dana

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Oksana Toskić ||

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za naredni period, uz najavu promenljivih vremenskih prilika i temperatura u granicama proseka.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za naredni period, uz najavu promenljivih vremenskih prilika i temperature u granicama proseka.

Do kraja dana promenljivo oblačno, u Sremu, na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, najavio je RHMZ.

Narednih dana temperatura ispod ili oko 30°CNaredne sedmice promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne (ređe) pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice.

Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 32 °C, stoji u najavi RHMZ.Hidrološko upozorenjeNa Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

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