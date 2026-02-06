STIGLA NAJAVA RHMZ: Evo gde će večeras padati sneg, a gde se očekuje kiša – Beograd na udaru tokom noći

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je najnoviju hitnu prognozu u 20:20 časova.

Prema njihovim podacima, veče pred nama donosi padavine u većem delu zemlje, dok će se sneg zadržati na planinama.

Detaljna prognoza za Srbiju:

Sneg: Slab sneg trenutno pada na Kopaoniku, a slični uslovi očekuju se na visokim planinama tokom cele večeri.

Kiša: Oblačno vreme sa mestimičnom kišom obeležiće noć u većini krajeva.

Gde će biti suvo? Jedini deo zemlje gde se padavine ne očekuju je sever Srbije, gde će ostati suvo.

Situacija u Beogradu i vetar

Glavni grad se priprema za padavine tokom noći. U pojedinim delovima Beograda očekuje se slaba kiša, dok će nebo ostati potpuno oblačno.

Što se tiče vetra, situacija se polako smiruje:

Na jugu Banata duva jak jugoistočni vetar.

U ostatku zemlje vetar je slab i umeren, a tokom noći se očekuje njegovo dalje slabljenje u svim predelima.

S obzirom na mokre kolovoze, savetuje se dodatni oprez u saobraćaju, naročito u planinskim predelima zbog moguće poledice.

Autor: Dalibor Stankov