STIGLA NAJAVA RHMZ: Evo gde će večeras padati sneg, a gde se očekuje kiša – Beograd na udaru tokom noći

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je najnoviju hitnu prognozu u 20:20 časova.
Prema njihovim podacima, veče pred nama donosi padavine u većem delu zemlje, dok će se sneg zadržati na planinama.
Detaljna prognoza za Srbiju:
Sneg: Slab sneg trenutno pada na Kopaoniku, a slični uslovi očekuju se na visokim planinama tokom cele večeri.
Kiša: Oblačno vreme sa mestimičnom kišom obeležiće noć u većini krajeva.
Gde će biti suvo? Jedini deo zemlje gde se padavine ne očekuju je sever Srbije, gde će ostati suvo.
Situacija u Beogradu i vetar
Glavni grad se priprema za padavine tokom noći. U pojedinim delovima Beograda očekuje se slaba kiša, dok će nebo ostati potpuno oblačno.
Što se tiče vetra, situacija se polako smiruje:
Na jugu Banata duva jak jugoistočni vetar.
U ostatku zemlje vetar je slab i umeren, a tokom noći se očekuje njegovo dalje slabljenje u svim predelima.
S obzirom na mokre kolovoze, savetuje se dodatni oprez u saobraćaju, naročito u planinskim predelima zbog moguće poledice.
Autor: Dalibor Stankov