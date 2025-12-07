Sneg počeo da provejava, na udaru vejavice i Beograd! Odmah se oglasio RHMZ: Neće prestajati ni tokom večeri, a evo gde će najintenzivnije padati

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se najnovijim saopštenjem.

- Tokom večeri i noći oblačno, mestimično sa slabom kišom ili rosuljom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom. Mestimično se očekuje i formiranje magle. Vetar slab, severni i severozapadni.

Sutra magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde slaba kiša ili rosulja. Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije se očekuju sunčani intervali. Vetar u većem delu slab promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5 stepeni, a najviša od 7 do 12 stepeni.

Do kraja sledeće sedmice u jutarnjim satima česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima toplije uz sunčane periode. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Jovana Nerić