SNEG STIŽE U OVE DELOVE SRBIJE: Hitno se oglasio RHMZ, evo gde će padati kiša

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Tokom večeri i noći oblačno, na jugu i jugoistoku uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama slab sneg. Vetar slab i umeren, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni.

KIŠA U PREKIDIMA DO KRAJA SEDMICE

U nedelju (07.12.) oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. U brdsko - planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana magla. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 6 °S, a najviša od 7 do 10 °S.

Početkom sledeće sedmice razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedeljka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća pojava po kotlinama i nizijama (naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Marija Radić