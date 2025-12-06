AKTUELNO

Društvo

SNEG STIŽE U OVE DELOVE SRBIJE: Hitno se oglasio RHMZ, evo gde će padati kiša

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: RINA ||

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Tokom večeri i noći oblačno, na jugu i jugoistoku uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama slab sneg. Vetar slab i umeren, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni.

KIŠA U PREKIDIMA DO KRAJA SEDMICE

U nedelju (07.12.) oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. U brdsko - planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana magla. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 6 °S, a najviša od 7 do 10 °S.

Početkom sledeće sedmice razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedeljka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća pojava po kotlinama i nizijama (naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana. - stoji na sajtu RHMZ.

pročitajte još

Lančani sudar kod Loznice: Petoro povređenih, automobil odbačen na nasip!

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Kiša

#RHMZ

#Sneg

#Srbija

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

HITNO SE OGLASIO RHMZ: Sneg i u nižim predelima Srbije, a evo gde će se već u toku noći formirati SNEŽNI POKRIVAČ

Društvo

SRBIJU OČEKUJE KIŠNA NOĆ: Hitno se oglasio RHMZ: Vremenske nepogode stižu u ove delove zemlje (FOTO)

Društvo

SRBIJA NA UDARU KIŠNOG VREMENA Hitno se oglasio RHMZ: Vremenske nepogode zadesiće najviše ove delove zemlje

Društvo

VEČERAS SE SPREMITE ZA SNEŽNE PADAVINE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije će se PRVO zabeleti!

Društvo

BEOGRAD NA UDARU PLJUSKOVA Hitno se oglasio RHMZ: Evo kad stiže pogoršanje vremena

Društvo

SRBIJA NA UDARU SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: U ove delove stiže NOVA TURA PADAVINA