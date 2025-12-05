SRBIJA NA UDARU KIŠNOG VREMENA Hitno se oglasio RHMZ: Vremenske nepogode zadesiće najviše ove delove zemlje

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Do kraja večeri i u toku noći oblačno, mestimično s kišom. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije niska oblačnost i magla smanjivaće vidljivost ispod 200 m. Češća kiša očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, a u drugom delu noći i u centralnim i zapadnim predelima.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju, na istoku i jugoistoku umeren do jak istočni i severoistočni, povremeno u oblasti Homolja i olujni.



KIŠA U PREKIDIMA DO KRAJA SEDMICE

U subotu (06.12.)umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta. Vidljivost će značajno biti smanjena (ispod 200 m) u toku celog dana u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, a u jutarnjim satima kratkotrajno i po pojedinim kotlinama i u nižim predelima van košavskog područja. Kratkotrajna pojava snega moguća je samo na visokim planinama (iznad 1500 m nadmorske visine). Vetar slab i umeren, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8 °S, a najviša od 7 do 12 °S.

U nedelju (07.12.) oblačno sa slabom kišom.



Početkom sledeće sedmice razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedeljka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća pojava po kotlinama i nizijama (naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: D.Bošković